"Надра Украины" выставила на продажу историческое здание Дома книги во Львове за долги. ФОТО

НАК "Надра Украины" выставила на аукцион историческое здание по ул. Мицкевича, 8 во Львове, известное как Дом книги, чтобы погасить задолженность ГП "Захидукргеология".

Как сообщает пресс-служба компании, стартовая цена семиэтажного здания общей площадью. 8,27 тыс. квадратных метров составит 445 млн грн.

В сообщении отмечается, что победитель электронных торгов должен будет выполнить ряд условий, связанных с соблюдением норм действующего законодательства в области охраны памятников культурного наследия, а также способствовать сохранению помещений под книжный магазин и аптеку, которые исторически находятся на первом этаже здания.

Согласно сообщению, инициатором продажи здания выступило госпредприятие "Захидукргеология", административный аппарат которого размещен в этом здании, с целью получения от продажи средств для погашения существующих долгов и избежания банкротства предприятия. По состоянию на 1 июня долг госпредприятия составлял 90 млн грн, в том числе 5,5 млн грн – перед госбюджетом и 16,5 млн грн – перед Пенсионным фондом.

В НАК "Надра Украины" отмечают, что сейчас "Захидукргеология" дотируется материнской компанией за счет финансовой помощи, объем которой на сегодня составляет более 60 млн грн.

В то же время, административное здание, находящееся на пл. Мицкевича, 8, является собственностью НАК "Надра Украины".

"Единственным путем сохранения ГП "Захидукргеология" является реализация недвижимости, стоимость которой превышает размер кредиторской задолженности и текущих расходов", – подчеркивается в сообщении.