Победителем аукциона на добычу янтаря на Житомирщине стал арендатор пляжного кафе

ООО "Инфокор Украина" предложило наибольшую цену на аукционе Госгеонедр за спецразрешение на пользование Будрийским участком янтаря в Житомирской области – 10,02 млн грн при стартовой цене 0,32 млн грн.

Согласно данным площадки "Prozorro.Продажи", сейчас компания ожидает подписания договора.

На аукционе за пятилетнее право геологического исследования этого участка и его опытно-промышленную разработку боролись еще четыре компании. В том числе ООО "Строительная компания "Дейто" предложила 10,01 млн грн, "Лейкстоун" – 4 млн грн, "Хупо Се Трейд" – 3,83 млн грн и "Амберлайт" – 1,05 млн грн.

Уточняется, что стоимость геологической информации – 0,18 млн грн, аукционной документации – 0,01 млн грн.

Будрийский участок в административном отношении находится в Коростенском районе Житомирской области на юго-западной окраине с. Гулянка. Участок расположен на расстоянии 33 км от районного центра г. Коростень. На расстоянии 2 км от участка находится жд станция "Ушица".

Собственником созданного в 2013 году ООО "Инфокор Украина", согласно госреестру, является киевлянин Сергей Камратов.

Компания в 2019 году увеличила выручку на 18,8% – до 2,45 млн грн, получив чистую прибыль 0,3 млн грн по сравнению с чистым убытком 0,38 млн грн годом ранее.

В данных Департамента коммунальной собственности Киева содержится информация о согласовании "Инфокор Украина" аренды здания на 150 м под кафе на пляже "Золотой" в Днепровском районе Киева.

При этом, согласно данным судебного реестра, КП "Плесо" в октябре 2020 года подало иск в суд с требованием взыскать с "Инфокор Украина" 36,56 тыс. грн задолженности за аренду этого участка.