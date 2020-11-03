Новый глава "Ощадбанка" назвал целью частичную приватизацию банка

Новоназначенный глава правления государственного "Ощадбанка" Сергей Наумов назвал своими приоритетами приватизацию банка и развитие его конкурентоспособности.

Об этом Наумов сообщил в Facebook.

"Усиление конкурентных преимуществ и приватизация – такие приоритеты будут в моей повестке дня", – написал Наумов.

По словам Наумова, вхождение иностранного инвестора в капитал банка принесет современные технологии и укрепит доверие к фининституту.

"Чтобы найти этого инвестора, нужно и дальше работать над повышением конкурентоспособности "Ощадбанка", – пояснил глава правления.

Помимо этого, он отметил важность поддержки бизнеса и заверил, что "Ощадбанк" под его руководством будет продолжать активно участвовать в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%", подобных инициативах, а также развивать собственные проекты поддержки бизнеса.

В свою очередь Министерство финансов поприветствовало на должности главы "Ощадбанка" Наумова и отметило, что ждет от него выполнения целей банка, обозначенных в правительственной стратегии госбанков, отмечает пресс-служба министерства.

Минфин напомнил, что основными направлениями развития "Ощадбанка" являются сохранение статуса универсального банка, развитие услуг для всех групп клиентов, дальнейшее расширение онлайн-сервисов, эффективная операционная модель, система управления рисками и IТ-система, уменьшение объема неработающих активов и, как результат, готовность банка к частичному или полному выходу государства из его капитала.

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Как сообщалось, набсовет "Ощадбанка" назначил Наумова главой правления "Ощадбанка" вместо Андрея Пышного 3 октября, он приступает к исполнению обязанностей 3 ноября.

Ранее Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного "Ощадбанка" в конце сентября.

В июне 2020 года Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления "Ощадбанка". До этого он с сентября 2014 занимал должность председателя правления "Пиреус Банк МКБ".

Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности "Райффайзенбанке", "УкрСиббанке", "Правэкс банке".

Напомним, результаты первого конкурса на должность главы банка были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", в нем побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения