Глава Минцифры заявил о планах удвоить объем украинского IТ-рынка – до $12 миллиардов

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые позволят запустить "Дия.City". Это главные законопроекты для развития IТ-сектора в Украине. За пять лет "Дия.City" увеличит объем рынка IT вдвое – до $11,8 млрд.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время брифинга "Новые возможности для развития IT в Украине", передает пресс-служба министерства.

"Мы создаем "Дия.Сity" – это революционный проект для нашей экономики. За пять лет "Дия.City" позволит увеличить объем рынка IT вдвое – до $11,8 млрд, а количество рабочих мест – до 450 тыс. Это будут одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире", – прокомментировал Федоров.

По словам министра, одна из ключевых целей Минцифры – увеличить долю IT в ВВП страны до 10% (сейчас она меньше 5%).

Федоров отметил, что законопроекты "Дия.City" объединяют все необходимые инициативы по развитию IT-рынка - правовые и организационные, и благодаря этому Минцифры привлечет миллиардные инвестиции.

"Важной инновацией является введение GIG-модели трудовых отношений. Концепция добавляет к привычной модели фриланса основные трудовые права работника: отпуск, больничные, минимальную зарплату и тому подобное", – отметил Федоров.

Также анонсированы изменения в УПК – законопроект повышает санкцийнисть следственных действий в отношении резидентов "Дия.City" на уровень руководителя (прокурора) областной прокуратуры.

"Дия.City" не привязана к определенной территории. Специальный правовой режим будет действовать на всей территории, и в дальнейшем "Дия.City" может стать примером для трансформации правовой системы в стране в целом.