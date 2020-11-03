Рада отложила рассмотрение законопроекта о запрете пластиковых пакетов

Рада отправила на повторное рассмотрение законопроект о запрете пластиковых пакетов "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее предложение профильного Комитета по вопросам экологической политики и недропользования поддержали 290 народных депутатов.

Комитет пояснил, что рассмотрение законопроекта предложено отложить с учетом замечаний Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады, а также предложений субъектов хозяйствования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении еще в ноябре 2019 года.

Документом предлагается ввести запрет на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

При этом действие запрета не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

В то же время под запрет в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года попадут так называемые пластиковые "биопакеты", которые содержат добавки и разлагаются только под действием кислорода, поскольку в противном случае такие пакеты распадаются на мельчайшие частички микропластика.

Законопроект также предусматривает запрет на склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов, стимулирование производства биоразлагаемых пакетов и их обязательную маркировку. За нарушение требований к маркировке пакетов предусмотрен штраф.