Рада одобрила закон для разблокирования польского кредита на 100 миллионов евро
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Верховная Рада приняла за основу законопроект для разблокирования польского кредита на 100 млн евро для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.
Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №3039а в первом чтении проголосовал 291 народный депутат.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано разблокирование использования кредита на условиях связанной помощи, предоставляемого в соответствии с межправительственным договором между Украиной и Польшей от 9 сентября 2015 года, а также внесение изменений в Налоговый кодекс в связи с созданием долгового агентства Украины.
В частности, законопроектом предложено установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для операции по поставке товаров или услуг на территории Украины, которые осуществляются по контрактам, заключенными во исполнение кредитного договора для развития и обустройства подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог западного региона.
Кроме того, проектом закона предложено внести изменения в Налоговый кодекс с целью учета изменений, внесенных в Бюджетный кодекс с целью создания Долгового агентства.
Как сообщалось, ожидается, что в рамках кредитного договора, "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская" ), Госпограничная служба – 7 млн евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).
Напомним, в августе 2018 года Кабинет министров одобрил продление до 2020 года сроков действия Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 9 сентября 2015 года.
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