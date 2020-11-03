Рада оптимизировала сеть Центров предоставления административных услуг

Верховная Рада усовершенствовала доступ к административным услугам, поддержав 283 голосами во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №2679 "Об оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме".

Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта - оптимизация сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), в частности: ликвидация ЦПАУ, образованных районными государственными администрациями и предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления, предоставление полномочий Кабинету министров устанавливать требования к ЦПАУ, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту законопроекта, в ЦПАУ будут предоставляться все административные услуги органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам по обслуживанию в ЦПАУ жителей других территориальных громад.

Законопроект расширяет доступ к услугам: ЦПАУ органов местного самоуправления будут обязательно образовываться во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс.

Документ усовершенствует доступ к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме. В частности, ликвидируется Единый государственный портал административных услуг и создается Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Законопроект вносит изменения в ряд законов Украины, в частности о местном самоуправлении, о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.