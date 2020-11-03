Минцифры и Facebook запустили центр онлайн-обучения для малых и средних предприятий

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с соцсетью Facebook объявляют о запуске центра бесплатного и интерактивного онлайн-обучения для малых и средних предприятий SMB Hub Ukraine.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Как сообщается, на сайте образовательного хаба будут опубликованы тренинги о продвижении бизнес-проектов в онлайне, создании креативного контента, а также примеры эффективного использования цифровых инструментов украинскими предприятиями, которые помогут СМБ восстановить работу после карантина.

Все тренинги будут доступны с 3 ноября 2020 года не только на сайте образовательного хаба, но и в национальной онлайн-школе для предпринимателей на платформе "Дия.Бизнес".

"В рамках национального проекта по развитию предпринимательства "Дия.Бизнес" мы систематически занимаемся поддержкой и помощью предпринимателям... Новая совместная инициатива с крупнейшей соцсетью в мире будет полезной и пригодится украинским предпринимателям", - заявила заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

В Минцифры подчеркнули, что адаптация к условиям социальной изоляции часто означает для малого бизнеса изменение своей бизнес-модели и использования онлайна, поскольку это может помочь сохранить ликвидность и рабочие места.

Онлайн-тренинги для хаба подготовили эксперты Facebook. Темы тренингов охватывают эффективное представление компании в онлайне, построение бренда в социальных сетях, формирование отношений с клиентами, создание интересного и привлекательного контента с помощью бесплатных мобильных приложений.

"Мы осознаем, что многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели, не исчезнут сразу, даже когда будут сняты ограничения. Чтобы помочь им пережить это сложное время, мы хотим помочь им использовать потенциал онлайна и бесплатных инструментов Facebook и Instagram. Мы стремимся охватить как можно больше малых и средних предприятий полезными знаниями", - заявила руководительница по вопросам публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук.

Кроме тренингов, платформа будет включать ряд видео- и текстового контента, направленного на то, чтобы помочь предпринимателям быть лучше подготовленными к цифровой трансформации.