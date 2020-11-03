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Немецкие инвесторы называют суды главной проблемой в Украине, – посол Германии

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Немецкие инвесторы называют суды главной проблемой в Украине, – посол Германии

Немецкие инвесторы считают, что главной проблемой в Украине является не коррупция, а работа судебной ветви власти.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Что необходимо немецким инвесторам, так это действительно одинаковые правила для всех. То, что всегда пугает наших инвесторов – плохие примеры, когда даже большие немецкие компании в Украине находятся под давлением правоохранительных органов, СБУ. Для нас не понятна причина этого. Компании просто хотят спокойно работать в Украине, дать рабочие места и заработать прибыль. Это тесно связано с судебной реформой. Наши инвесторы говорят мне, что коррупция – это уже не такая большая проблема", – сказала посол.

Дипломат отметила, что привлечь немецкий малый и средний бизнес в Украину возможно, если предоставить ему хорошие примеры того, что он может в Украину инвестировать и быть спокойным.

"Когда я раньше работала в Украине, всегда был вопрос возврата НДС, сейчас его нет. Сейчас проблемой является возможность того, что конкуренты идут в суд по совсем непонятным причинам, и для крупных немецких компаний это еще возможно, потому что у них есть юристы, деньги и время. Очень часто они выигрывают суд, но это длится долго. Немецкая экономика – это средний и малый бизнес, и чтобы их привлечь в Украину, надо им дать хорошие примеры того, что они могут в Украину инвестировать и быть спокойными",–- пояснила Фельдгузен.

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В то же время посол отметила, что недавно одна немецкая фармацевтическая компания купила завод "Биофарма" в Белой Церкви Киевской области.

"Другой пример – это компания "Костал", которая производит части для машин. Они уже работают в Переяславе, а сейчас открывают завод под Борисполе. В этом случае вопрос был в присоединении завода к инфраструктуре. Совсем не понятно, почему это было так сложно. Они это решили с помощью украинского правительства. Там будет новый завод и много новых рабочих мест", – рассказала посол.

Фельдгузен подчеркнула, что желание инвестировать в Украину у немецкого бизнеса есть, не хватает только еще больше хороших примеров.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Да,такого ******** в судах немцы уже не видели со времена Рейхсканцлера Отто Фон Бисмарка, а может и раньше.
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03.11.2020 19:13 Відповісти
скажем прямо - никогда.
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04.11.2020 00:03 Відповісти
Наконец то хоть кто то заговорил в открытую о рейдерстве МВД, СБУ и кривосудии. Но суды стоят наверху цепочки. Именно это отпугивает цивилизованных инвесторов от Украины. Даже в тоталитарном Китае есть правила ведения бизнеса, а тут хаос и анархия. Нито никогда не рискнет вкладывать деньги в такую страну, а как следствие безработица и нищета.
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04.11.2020 00:14 Відповісти
не пухай инвесторов, бубочка взял всё под контроль, мамой клянусь
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04.11.2020 00:56 Відповісти
Какие могут быть честные судьи и любые другие чиновники несли основа госбезопасности СБУ-это частная коммерческая лавочка наполненая агентами Кремля? СБУ должно 24 часа в сутки писать разговоры высших чиновников и судей-там будет много доказательной базы об их воровстве.
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04.11.2020 00:45 Відповісти
Потрібно правильно називати німців - це мова йде не про інвесторів, а про покупців українських заводів і української землі. Інвестор - це той, хто вкладає свої кошти в розвиток чогось. Інвестори, як правило - це фінансові компанії. Саме вони нам і потрібні, щоб розвивати українські технології, а не скуповувачі українських земель.
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04.11.2020 01:51 Відповісти
так в чому проблема? Хай німці заведуть собі своїх суддів в Україні і "діло в шляпі"! І будуть всі рішення на їх користь прийматись! Жи дам і кацапам же ж можна так, то й німці хай не відстають...
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04.11.2020 11:21 Відповісти
«О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят»».© Станислав Ежи Лец
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04.11.2020 11:46 Відповісти
 
 