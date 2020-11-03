Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси после запуска АЭС

Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник, 3 ноября, установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с АЭС в районе Островца.

Как сообщила Litgrid, пропускная способность 0 МВт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси установлена с 11:38, передает Интерфакс-Украина.

Litgrid отмечает, что теперь участники рынка электроэнергии не смогут осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Беларусью и Литвой. Об этом компания уже информировала участников биржи электроэнергии Nord Pool.

Министр энергетики страны Жигимантас Вайчюнас сообщил, что после фиксации начала выработки электроэнергии на БелАЭС Литва полностью блокирует попадание электроэнергии на рынок страны через линии Литва-Беларусь и не оставляет возможности использовать литовские сети для потребностей БелАЭС.

Представитель Litgrid сообщили, что балтийские страны теперь не импортируют электроэнергию ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.

Директор департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила отметил, что Litgrid не будет предоставлять Беларуси и резерв аварийной мощности, который сейчас поддерживается на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГЭС), кроме того, сейчас нет и действующей автоматики, которая могла бы активизировать агрегаты этой станции при перегрузках в сетях из-за отключения БелАЭС.

В июле Litgrid информировала операторов других стран договора БРЭЛЛ, в том числе и Беларуси, о выходе из нормативного соглашения об аварийном резерве. Литва обеспечивает резервами собственные нужды благодаря мощностям КГЭС, через межсоединения с Польшей и Швецией, а также используя балансировочные мощности на рынке стран Балтии.

По подсчетам аналитиков Litgrid, импорт электроэнергии из Беларуси в первом полугодии 2020 года составил 300 млн кВт.ч, или около 5% всей импортированной электроэнергии. Больше всего электроэнергии в Литву поставляется из Швеции – в первом полугодии импорт составил 45%.

Физически энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от Беларуси и России в 2025 году, когда будут синхронизированы сети с Западной Европой.

Как сообщалось, ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" за средства российского кредита. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.