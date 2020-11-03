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АМКУ оштрафовал Novo Nordisk за завышение цен на инсулины на 188 миллионов

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АМКУ оштрафовал Novo Nordisk за завышение цен на инсулины на 188 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) принял решение по делу о нарушении конкурентного законодательства фармацевтической группой Novo Nordisk, наложив на входящие в группу компании и их дистрибьюторов штрафы на общую сумму 188 млн грн.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, в ходе проведенного расследования было установлено, что действия компаний повлекли необоснованное завышение отпускных цен на лечебные средства.

В частности, Комитет установил, что группа Novo Nordisk являются одним из ведущих поставщиков лекарственных средств, предназначенных для лечения сахарного диабета, проблем задержки роста и гемофилии, которые на сегодня являются неизлечимыми и требуют пожизненной заместительной терапии.

При этом цены на лекарственные средства, установленные в импортных сделках о дистрибуции, являются определяющими для дальнейшего ценообразования как в процедурах государственных закупок так и в аптечных учреждениях. При этом, цена во время публичных закупок не может быть увеличена более чем на 10% от той, которая содержится в соглашении о дистрибуции и задекларирована в Минздраве.

"Однако, благодаря введенному механизму предоставления послепродажных скидок, дистрибьюторы компаний группы Novo Nordisk получали дополнительный доход значительно больше 10%, как это предусмотрено законодательством Украины, а в отдельных случаях до 80%. Цепь непрозрачного ценообразования привела к необоснованному завышению отпускных цен на лекарственные средства", – сказано в сообщении.

АМКУ указывает, что таким образом Novo Nordisk также предоставлял своим дистрибьюторам конкурентные преимущества, без которых другие участники сферы реализации лекарственных средств этого произволителя не могли с ними конкурировать.

Эти и другие обстоятельства дела, установленные во время длительного расследования, были квалифицированы Антимонопольным комитетом как нарушение закона "О защите экономической конкуренции".

По итогам расследования АМКУ наложил штрафы на входящие в группу датскую Novo Nordisk А/S на сумму 134 млн грн, на швейцарскую Novo Nordisk Health Care AG – на ​1,7 млн грн.

Кроме того, наложены штраф на их дистрибьюторов ЧАО "Медфарком-Центр" – на 28,7 млн грн, группу "БаДМ" – на 16,7 млн грн, ООО "Медфарм" – на 5,5 млн грн, ООО "Аптека "3І" – на 680 тыс. грн, ЧАО "Ганза" – на 340 тыс. грн.

В то же время производство в отношении ООО "Фармадис" и ООО "Медфарком" прекращено в связи с ликвидацией компаний.

Автор: Михайло Орлюк
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пацієтам-фіолетово,їм гроші ніхто не верне.І знову-все правильно.
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03.11.2020 22:25 Відповісти
 
 