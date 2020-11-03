Рада направила Минздраву 550 миллионов кредитных средств на борьбу с COVID-19

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год относительно государственных заимствований, предусматривающие направление Минздраву дополнительно 547,58 млн грн на меры по борьбе с COVID-19 за счет кредита Международного банка реконструкции и развития.

Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №3040а за основу проголосовал 301 народный депутат, принятие документа в целом поддержали 296 нардепов.

В пояснительной записке целью законопроекта указано "решение вопроса обеспечения финансирования мероприятий, направленных на предотвращение возникновения, распространения и ликвидации последствий коронавирусной болезни (COVID-19)".

В частности, предлагается увеличить на 547,58 млн бюджетные назначения специального фонда Министерству здравоохранения на финансирование бюджетной программы "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Речь идет выделенном Украине в мае 2020 года кредите Международного банка реконструкции и развития по проекту "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на сумму $135 млн, часть которого должна быть направлена на мероприятия по противодействию распространению пандемии COVID-19.

"Указанные средства будут направлены на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в соответствии с договорами с агентствами ООН для поддержки мер по борьбе с COVID-19", – отмечается в пояснительной записке.

Одновременно уменьшаются бюджетные расходы Министерству социальной политики на финансирование бюджетной программы "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" на 7,58 млн грн, а также Министерству энергетики на предоставление кредита из госбюджета в 2020 году по бюджетной программе "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород" на 540 млн грн.

Кроме того, предлагается дополнить перечень кредитов (займов), привлекаемых государством в специальный фонд госбюджета на 2020 год, проектами "Дополнительное финансирование для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", "Дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".