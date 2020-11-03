Рада разрешила менять отчество

Верховная Рада позволила гражданам Украины менять отчество.

За законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество" во втором чтении и в целом проголосовало 259 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке, проект закона разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранения пробелов, существующих между нормами Гражданского и Семейного кодексов Украины, о возможности изменения физическим лицом отчества, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, документом предусматривается внесение изменений в ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 295 Гражданского кодекса Украины, изменений в ч. 1 ст. 149 Семейного кодекса Украины и дополнения ст. 149 Семейного кодекса Украины ч. 2 и ч. 3, которыми предусматривается право лица по своему усмотрению менять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.