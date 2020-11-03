Прибыль Оператора ГТС превысила 20 миллиардов

ООО "Оператор ГТС Украины" по итогам работы за первые три квартала 2020 года получило 20,27 млрд грн чистой прибыли.

Согласно данным финансовой отчетности на сайте компании, чистый доход Оператора ГТС за январь-сентябрь составил 44,83 млрд грн, валовая прибыль – 24,849 млрд грн.

Как уточнили в пресс-службе компании, 77% дохода или 34,5 млрд грн получены за предоставленные услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдову и за движение газа на межгосударственных точках соединения, доход от услуг по внутренней транспортировке составил 10,3 млрд грн (23%).

При этом транзитные услуги принесли Оператору ГТС 32,4 млрд грн, а импорт и реэкспорт – 2,1 млрд грн. В т.ч. компания получила 490 млн грн от предоставления услуги shorthaul, которая позволяет клиентам заказывать транспортировки газа между странами Европы через Украину с возможностью хранения газа в украинских хранилищах по льготной цене.

В то же время операционные расходы компании в январе-сентябре составили 20 млрд грн, из которых половина пришлась на закупка газа для производственно-технологических нужд и балансировки.

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"Негативное влияние на финансовые результаты ОГТСУ оказали долги участников рынка за образованные негативные небалансы в газотранспортной системе, которые составляют более 1 млрд грн. С учетом динамики накопления задолженности за предыдущие периоды, существует значительный риск роста этой суммы в четвертом квартале 2020 года в связи с началом отопительного сезона", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за девять месяцев 2020 года составили 9,7 млрд грн, ожидаемые отчисления по итогам года – свыше 12 млрд грн.

"В 2020 году мы сосредоточили усилия на интеграции украинского и европейского газовых рынков и внедрении новых продуктов и услуг для клиентов. Это позволило повысить объем заказов на транспортировку газа из стран Европы на 28%. Мы и в дальнейшем продолжим работать над расширением возможностей для украинской ГТС, чтобы построить восточно-европейских газовый хаб именно в Украине. Также своим ключевым заданием мы видим обеспечения стабильности и финансовой эффективности использования украинской ГТС, а значит и обеспечение выплат своему акционеру – государству", – прокомментировал директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" по итогам работы в январе-июне 2020 года получил чистую прибыль в размере 13,1 млрд грн.

В целом по итогам года план доходов "Оператора ГТС" установлен на уровне 61,6 млрд грн.

ООО "Оператор ГТС Украины" обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. Компания получила статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.