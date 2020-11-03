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Рада одобрила юридическое урегулирование дистанционной работы

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Рада одобрила юридическое урегулирование дистанционной работы

Верховная Рада приняла за основу законопроект об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы.

Законопроект №4051 в первом чтении поддержали 311 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает разделение понятий "дистанционная" и "надомная" работа, а также вводит понятие "гибкий рабочий график".

Законопроект№4051 предлагает обеспечить сотруднику возможность совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте, рассказали в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который является профильным для данного законопроекта.

Депутаты также предлагают возложить на собственника или уполномоченный орган обязательства обеспечить безопасные условия работы, предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте проживания или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.

При этом в комитете указали, что, согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами. Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в частности, по видеосвязи.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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