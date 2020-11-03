Рада расширила перечень расходов Фонда социального страхования на время карантина

Верховная Рада внесла изменения в Заключительные положения закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, расширив перечень направлений, на которые разрешается осуществлять расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3692 во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проголосовали 295 народных депутатов.

Законом устанавливается, что Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период действия карантина осуществляют также такие страховые выплаты, как "одноразовая выплата помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности", а также оплачивает "социальные услуги и меры содействия занятости предусмотренные законодательством о занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Согласно пояснительной записке, речь идет о финансировании за счет Фондов организации общественных работ для трудоустройства безработных и мер содействия занятости внутренне перемещенных лиц.

Также средства Фондов планируется направить на выплату компенсаций работодателям затрат в размере единого социального взноса за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе на новые рабочие места, а также расходов за услуги, связанные с функционированием информационно-аналитических систем государственной службы занятости.

Ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми установлено, что Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период карантина осуществляют также: