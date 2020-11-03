Беларусь запустила первый энергоблок своей АЭС

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщило министерство энергетики республики во вторник.

"В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - цитирует министерство Интерфакс-Украина.

Речь идет о пробном подключении станции с последующим проведением испытаний, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Поступление первых "атомных" киловатт-часов электрической энергии в единую энергосистему Беларуси - историческое событие, знаменующее начало атомной эры для республики. Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов. Несомненно, до ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы, но уже сегодня можно говорить об успехе проекта Белорусской АЭС, первой атомной станции поколения III+, сооруженной по российским технологиям за пределами России", - заявил генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, комментируя это событие, его слова передает департамент коммуникаций госкорпорации.

"Проект АЭС-2006, на основе которого сооружалась Белорусская АЭС - один из самых перспективных и востребованных на международном атомном рынке. Сегодня основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200 российского дизайна уже стали Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Китай и другие страны", - добавил генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом", первый вице-президент по сооружению АО ИК "АСЭ" Андрей Петров, цитата которого также приводится в сообщении.

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября, как ожидается в ней примет участие президент страны Александр Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.