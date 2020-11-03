Fitch присвоило рейтинг предстоящему выпуску облигаций Киева на 1,5 миллиарда
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций города Киев ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города", – отметило Fitch.
Как сообщалось, в начале сентября горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн, который будет состоять из четырех серий: "I" – на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года, "J" – 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года, "K" – 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года и "L" – 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.
Процентная ставка по облигациям – до 11% годовых, срок выплаты процентов – ежеквартально, кроме серии "I", по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.
Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций, город также намерен отобрать одного андеррайтера на все серии и заключить договор с биржей.
Fitch указывает, что Киев является столицей Украины и ее экономическим и финансовым центром с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны
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