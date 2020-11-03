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Украина близка к катастрофе из-за роста заболеваний коронавирусом, – Минздрав

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Украина близка к катастрофе из-за роста заболеваний коронавирусом, – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", - сказал Степанов.

Он рассказал, о предпринимаемых ведомством в связи с этим мерах, но отметил, что "с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее", и такая ситуация одинакова по всему миру.

"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала, фактически это будет катастрофа", - сказал министр.

Кроме того, по словам Степанова, если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".

"Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вузов для лечения ковидных больных", - заверил глава ведомства.

"Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с COVID-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того – никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подчеркнул Степанов.

Как сообщал БизнесЦензор, за последние сутки в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству заражения коронавирусом – 8 899 случаев.

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+5
Вас сажать надо.
Сначала продали весь запас масок, сейчас миллиарды закопали в дорогах.
А оказывается Украина близка к катастрофе!!!
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03.11.2020 13:54
+2
Это вопрос? Ну смотри объясню тебе, ибо ты смахиваешь на *******.

ЗЕленский оформлял недвижку в Крыму по Российским законам, после 14 года.
Не по Украинским. Как думаешь то что сейчас этот гандон делает - случайно или все таки ПРОДУМАННО?
Не тупи! В моем вопросе для тупых даже подсказка есть. Выделена большим шрифтом.
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03.11.2020 13:56
+1
А гроші з МВФ вже роздербанили...
Це - навмисний злочин чи повна тупість?
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03.11.2020 13:26
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А гроші з МВФ вже роздербанили...
Це - навмисний злочин чи повна тупість?
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03.11.2020 13:26 Відповісти
Это вопрос? Ну смотри объясню тебе, ибо ты смахиваешь на *******.

ЗЕленский оформлял недвижку в Крыму по Российским законам, после 14 года.
Не по Украинским. Как думаешь то что сейчас этот гандон делает - случайно или все таки ПРОДУМАННО?
Не тупи! В моем вопросе для тупых даже подсказка есть. Выделена большим шрифтом.
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03.11.2020 13:56 Відповісти
про какую недвижку идет речь? уточните, плиз

В частности, квартира и паркоместо в Ливадии(Ялта) числятся на Зеленской с 2013 года и указаны в декларации в 2020 году, то есть не проданы официально. Но ходят слухи, что квартиру якобы продали в 2015 году, но это не точно.
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03.11.2020 15:51 Відповісти
я ненавиджу зелену плісняву у всіх її проявах та на всіх щаблях, на побутовому (зебільний виборець), та на державному (зебільні держслужбовці). Але ту не перстрибнеш через голову: у питаннях нерухомості в Криму, є два варіанти, ЛИШЕ два, перший це оформити по законах країни окупанта, другий - подарувати окупанту своє нерухоме майно, бо якщо не оформиш за засрахіними законами, в тебе просто заберуть квартиру/землю/будинок. Тож, вважаю, що нехрін віддавати цим козлорогим мразюкам українську нерухомість. Хай нею володіють українські громадяни. Може колись все зміниться... Хоча, при цьому довбаному керівництві країни шансів на таке диво не багато.
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03.11.2020 16:51 Відповісти
Вас сажать надо.
Сначала продали весь запас масок, сейчас миллиарды закопали в дорогах.
А оказывается Украина близка к катастрофе!!!
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03.11.2020 13:54 Відповісти
Молчат за Швецию, за Финляндию - нет там никакого карантина и не болеет никто. Там что "бессмертные" живут или у них воздух другой, не такой как в Питере или странах Балтии. Странно.....
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03.11.2020 16:30 Відповісти
28-29 октября прирост новых случаев коронавируса в Швеции впервые с июня установил новые рекорды, самый высокий - около 2800 заражений в сутки. Население страны - около 10,2 млн человек.

Швеция обнародовала жесткие карантинные рекомендации еще для трех регионов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Рекомендации усилили в связи с ростом количества новых случаев и процента положительных тестов среди всех сделанных.

Жителям Стокгольма, Западного и Восточного Веталанда настоятельно рекомендуют избегать визитов в супермаркеты, музеев, библиотек, бассейнов и т.д. - кроме необходимых походов за продуктами или в аптеку.
Людей просят не организовывать вечеринки с друзьями и избегать тесного контакта с теми, с кем не проживают вместе.
Также советуют воздержаться от посещения публичных мероприятий, концертов, спортивных тренировок и т.д. - за исключением детей в возрасте до 15 лет, для них ограничивать занятия спортом не предлагают.
Магазины и спортивные центры в регионах должны позаботиться о том, чтобы обеспечить людям возможность следовать рекомендациям - ограничивать одновременное количество посетителей.
Работодателям рекомендуется обеспечить работникам возможность дистанционной работы, отложить командировки и очные совещания.
Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, идеолог шведского "эксперимента" с отсутствием жестких карантинных запретов, отмечает, что сейчас шведы чаще всего заражаются коронавирусом от коллег на работе.
Ранее такие рекомендации ввели для Уппсалы и Сконе.
Шведские рекомендации не являются юридически обязывающими - за нарушение не предусмотрено штрафов, они рассчитаны на личную ответственность людей.
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03.11.2020 16:56 Відповісти
там і не потрібні жорсткі міри. Скандинави взагалі народ не дуже товариський, вони не чмокаються при зустрічі, і навіть рукостискання не така вже розповсюджена форма привітання. Там загальноприйнята усамітнена модель поведінки. Це вам не емоційні італійці чи іспанці. Тому їх і примушувати не потрібно було, треба враховувати менталітет мешканців країни, і відповідно, вибирати лінію поведінки для нації. Шведи вибрали найменш болісну тому, що вони і так не дуже контактують один з одним.
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04.11.2020 10:47 Відповісти
ответ из методички))) на счет скандинавов вы не правы))) спасибо Жанне Бадоевой за ее передачи "Жизнь других" , а то бы я и дальше верила в "шведскую семью" в Швеции))))
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04.11.2020 15:07 Відповісти
про методички то ти напевно про себе. Ну то таке, твоя справа. А про "шведская сємья", то мені про це нічого не відомо, та і не цікаво. А от про модель поведінки шведів/скандинавів цікаво і відомо, то мені твоя бадоєва не потрібна.. Просто офігітєльне джерело інформації. Ти президента напевно також вибрала після "слуги народу"..(((( Нещасна моя країна, в неї не багато шансів, бо її населяють 73 відсотка мутантів, які вірять кацапським мандрівникам та героям серіалів ..
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06.11.2020 09:37 Відповісти
Антивірусний експеримент Швеції офіційно провалився - такими висновками рясніли провідні світові ЗМІ, відреагувавши на зізнання головного епідеміолога країни Андерса Тегнелла.
Мовляв, Швеція, відома найм'якшою політикою протидії коронавірусу в Європі, припустилася помилок, внаслідок яких померли занадто багато людей.
І справді, у той час як жителі більшості країн Європи сиділи під локдауном, шведи вільно ходили на шопінг та відвідували ресторани. Карантинні обмеження були, але переважно у вигляді рекомендацій, яких більшість громадян дотримувалися.
Як наслідок, Швеція опинилася на сьомому місці у світі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (46), залишивши своїх скандинавських сусідів далеко позаду.
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03.11.2020 16:57 Відповісти
Даремно. Це або дуже тупа істота, або, скоріш, ботяра у кількох іпостасях, типу "Святоса")))
В ігнор це лайно.
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03.11.2020 19:30 Відповісти
"Не болеет никто...(!!!)"
Тупее ничего подобного не слышал!
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03.11.2020 19:24 Відповісти
Швеция занимает 40 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
Финляндия занимает 100 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. Все работают, учатся и думают об экономике своих стран. Масочного режима в Финляндии точно нет. Там живут и работают мои родственники.
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04.11.2020 09:42 Відповісти
у власти всегда на лице попа а у попы нет мозгов!
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04.11.2020 08:00 Відповісти
 
 