Украина близка к катастрофе из-за роста заболеваний коронавирусом, – Минздрав
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", - сказал Степанов.
Он рассказал, о предпринимаемых ведомством в связи с этим мерах, но отметил, что "с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее", и такая ситуация одинакова по всему миру.
"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала, фактически это будет катастрофа", - сказал министр.
Кроме того, по словам Степанова, если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".
"Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вузов для лечения ковидных больных", - заверил глава ведомства.
"Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с COVID-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того – никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подчеркнул Степанов.
Как сообщал БизнесЦензор, за последние сутки в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству заражения коронавирусом – 8 899 случаев.
В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.
Будь ласка, зачекайте...
Це - навмисний злочин чи повна тупість?
ЗЕленский оформлял недвижку в Крыму по Российским законам, после 14 года.
Не по Украинским. Как думаешь то что сейчас этот гандон делает - случайно или все таки ПРОДУМАННО?
Не тупи! В моем вопросе для тупых даже подсказка есть. Выделена большим шрифтом.
В частности, квартира и паркоместо в Ливадии(Ялта) числятся на Зеленской с 2013 года и указаны в декларации в 2020 году, то есть не проданы официально. Но ходят слухи, что квартиру якобы продали в 2015 году, но это не точно.
Сначала продали весь запас масок, сейчас миллиарды закопали в дорогах.
А оказывается Украина близка к катастрофе!!!
Швеция обнародовала жесткие карантинные рекомендации еще для трех регионов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Рекомендации усилили в связи с ростом количества новых случаев и процента положительных тестов среди всех сделанных.
Жителям Стокгольма, Западного и Восточного Веталанда настоятельно рекомендуют избегать визитов в супермаркеты, музеев, библиотек, бассейнов и т.д. - кроме необходимых походов за продуктами или в аптеку.
Людей просят не организовывать вечеринки с друзьями и избегать тесного контакта с теми, с кем не проживают вместе.
Также советуют воздержаться от посещения публичных мероприятий, концертов, спортивных тренировок и т.д. - за исключением детей в возрасте до 15 лет, для них ограничивать занятия спортом не предлагают.
Магазины и спортивные центры в регионах должны позаботиться о том, чтобы обеспечить людям возможность следовать рекомендациям - ограничивать одновременное количество посетителей.
Работодателям рекомендуется обеспечить работникам возможность дистанционной работы, отложить командировки и очные совещания.
Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, идеолог шведского "эксперимента" с отсутствием жестких карантинных запретов, отмечает, что сейчас шведы чаще всего заражаются коронавирусом от коллег на работе.
Ранее такие рекомендации ввели для Уппсалы и Сконе.
Шведские рекомендации не являются юридически обязывающими - за нарушение не предусмотрено штрафов, они рассчитаны на личную ответственность людей.
Мовляв, Швеція, відома найм'якшою політикою протидії коронавірусу в Європі, припустилася помилок, внаслідок яких померли занадто багато людей.
І справді, у той час як жителі більшості країн Європи сиділи під локдауном, шведи вільно ходили на шопінг та відвідували ресторани. Карантинні обмеження були, але переважно у вигляді рекомендацій, яких більшість громадян дотримувалися.
Як наслідок, Швеція опинилася на сьомому місці у світі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (46), залишивши своїх скандинавських сусідів далеко позаду.
В ігнор це лайно.
Тупее ничего подобного не слышал!
Финляндия занимает 100 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. Все работают, учатся и думают об экономике своих стран. Масочного режима в Финляндии точно нет. Там живут и работают мои родственники.