Цены на золото не меняется в ожидании выборов в США

Стоимость золота во вторник утром практически не меняется, инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, ожидая новостей с президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически росла на 0,02%, или на 0,45 доллара — до 1892,95 доллара за тройскую унцию, сообщает Прайм.

Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% — до 24,152 доллара за унцию.

Во вторник трейдеры сохраняют осторожность в ожидании новостей с избирательных участков в США. Соперниками на президентских выборах являются действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По данным национальных опросов, лидер по симпатиям американцев сейчас Байден, но ситуация в некоторых штатах остается неопределенной. Трейдеров беспокоит, что определение победителя может затянуться на неопределенный срок.

"Настроения в данный момент висят на волоске… Все совершенно не уверены, к чему приведут выборы", — сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли. При этом аналитик отметил, что неясный исход выборов окажет поддержку доллару и в краткосрочной перспективе ослабит золото.

Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр в свою очередь отметил, что отсутствие новых финансовых стимулов для экономики США также оказывает давление на золото. Если Трамп будет переизбран, принятие нового пакета стимулирующих мер может затянуться.