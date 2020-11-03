Мать председателя Конституционного суда владеет квартирой за 20 миллионов. ВИДЕО

На мать председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого оформили квартиру стоимостью около 20 миллионов гривен. Теща Тупищкого владеет загородным особняком за 5 миллионов.

Об этом говорится в расследовании телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

80-летняя Галина Тупицкая, зарегистрированная в Черкасской области и вероятнее всего является матерью главы КС, с 2013 года значится владелицей четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Новопечерские Липки". Ее площадь-216,5 квадратных метров, а ориентировочная стоимость – около 700 тысяч долларов или же 20 миллионов гривен.

В электронной декларации самого Тупицкого эта недвижимость указана как место "периодического пребывания". Интересно, что даже учитывая высокую официальную зарплату судей и председателя КС, Тупицкому для покупки такой квартиры пришлось бы работать четыре года, не тратя ни копейки.

Дорогая недвижимость есть и у тещи главы Конституционного суда Ларисы Колпаченко. Так, в 2018 году женщина стала владелицей нескольких земельных участков и имения более чем на 200 квадратных метров в Василькове. Ориентировочная стоимость такой недвижимости сейчас составляет около 5 миллионов гривен. Интересно, что в 2019-м владельцем земельного участка рядом стал и сам Тупицкий. Сейчас земля тещи и главы КС – по сути одна территория с имением, детской площадкой, искусственным озером. Но несмотря на это в декларации судьи эта недвижимость не указана.

Вместе с этим Александр Тупицкий в электронной декларации также указывает, что арендует дом на территории "Дома отдыха "Конча-Заспа" – это территория закрытых государственных дач, куда недавно переехал президент Владимир Зеленский. Адресом же регистрации Тупицкого указано имение в коттеджном городке "Конек" на Жуковом острове в Киеве. Владельцем указано постороннее лицо. Дом такой площади здесь может стоить более 1 миллиона долларов или же около 30 миллионов гривен.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.