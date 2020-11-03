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КС (160) Тупицький (29)

Мать председателя Конституционного суда владеет квартирой за 20 миллионов. ВИДЕО

Новини БізнесЦензор Корупція

На мать председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого оформили квартиру стоимостью около 20 миллионов гривен. Теща Тупищкого владеет загородным особняком за 5 миллионов.

Об этом говорится в расследовании телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

80-летняя Галина Тупицкая, зарегистрированная в Черкасской области и вероятнее всего является матерью главы КС, с 2013 года значится владелицей четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Новопечерские Липки". Ее площадь-216,5 квадратных метров, а ориентировочная стоимость – около 700 тысяч долларов или же 20 миллионов гривен.

В электронной декларации самого Тупицкого эта недвижимость указана как место "периодического пребывания". Интересно, что даже учитывая высокую официальную зарплату судей и председателя КС, Тупицкому для покупки такой квартиры пришлось бы работать четыре года, не тратя ни копейки.

Дорогая недвижимость есть и у тещи главы Конституционного суда Ларисы Колпаченко. Так, в 2018 году женщина стала владелицей нескольких земельных участков и имения более чем на 200 квадратных метров в Василькове. Ориентировочная стоимость такой недвижимости сейчас составляет около 5 миллионов гривен. Интересно, что в 2019-м владельцем земельного участка рядом стал и сам Тупицкий. Сейчас земля тещи и главы КС – по сути одна территория с имением, детской площадкой, искусственным озером. Но несмотря на это в декларации судьи эта недвижимость не указана.Мать председателя Конституционного суда владеет квартирой за 20 миллионов 01

Вместе с этим Александр Тупицкий в электронной декларации также указывает, что арендует дом на территории "Дома отдыха "Конча-Заспа" – это территория закрытых государственных дач, куда недавно переехал президент Владимир Зеленский. Адресом же регистрации Тупицкого указано имение в коттеджном городке "Конек" на Жуковом острове в Киеве. Владельцем указано постороннее лицо. Дом такой площади здесь может стоить более 1 миллиона долларов или же около 30 миллионов гривен.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Джерело:  Наши деньги с Денисом Бигусом


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Топ коментарі
+13
Гнать! Гнать сраной метлой, эту прозаседавшуюся шоблу!!!
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03.11.2020 08:25
+10
Все ж таки прізвище говорить само за себе - "тупицький")))) Насмоктався, клоп, народної крові - та й сиди собі тихо.... Але ж не.... мабудь добре хтось тримає за йайця цю потвору!
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03.11.2020 08:58
+8
Наколядовал ****.
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03.11.2020 09:27
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Гнать! Гнать сраной метлой, эту прозаседавшуюся шоблу!!!
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03.11.2020 08:25 Відповісти
«Суд Камбиса» - нидерландская классика
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03.11.2020 13:32 Відповісти
420 тисяч у місяць? Їба-улись зовсім.
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03.11.2020 16:27 Відповісти
Чего к мужику пристали, вся поголовно власть такая взяточники, мошенники и воры.
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03.11.2020 08:31 Відповісти
это юдо-совок.
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03.11.2020 09:34 Відповісти
Зараз блазні усі маєтки цього рила реквізують, а потім приватизують. Не вистачає лишень гасла грабь награбленноє, для розуміння того що відбувається.
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03.11.2020 10:55 Відповісти
у них официальные зарплаты около 500.000 грн в месяц и контракт на 9 лет...
Так что теоретически эта недвига может быть вполне законна....
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03.11.2020 08:33 Відповісти
Ага и в Крыму "недвига" так же "законна"! И, в целом, не плохие ребята, эти, из КС...
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03.11.2020 08:50 Відповісти
Вернёмся в Нидерланды -« Суд Камбиса»
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03.11.2020 13:13 Відповісти
З/п голови КСУ, біля 360000 грн. Так, що не треба ля-ля...
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03.11.2020 15:45 Відповісти
ну и, положа руку на сердце, это правильно. Много денег как бы гарантирует, что купить такого будет сложнее.
Другое дело, что они задерживаются на своих должностях, а им бы сменяемость обеспечить...
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03.11.2020 15:52 Відповісти
Навіть, якщо ця нерухомість законна, то це не дає морального права чиновникам на кричущу розкіш і багатство у бідній країні, де більшість народу має заробітну плату 6 тисяч грн, і збирає по всьому світу на хірургічну операцію. Це зневага і до людей, і до держави. У ЄС заборонено будувати палаци, якщо ми туди прагнемо. Чому ж такі мультимільйонери не поділяться з народом? Чому не будують соціальні об'єкти, не облаштовують лікарні, школи? Де ж ті меценати? А потім дивуються, що народ з ними розправляється час від часу.
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03.11.2020 17:32 Відповісти
Цукрозаводчики Терещенки не жаліли своїх грошей для держави, побудували в Глухові школу, пошту, лікарню, станцію; у Києві свій добродійний слід лишили, і це було в царські часи. А що ж тепер -- з хамів пани повилазили, і це хамське бидло гонориться, протиставить себе від народу.
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03.11.2020 17:48 Відповісти
Все ж таки прізвище говорить само за себе - "тупицький")))) Насмоктався, клоп, народної крові - та й сиди собі тихо.... Але ж не.... мабудь добре хтось тримає за йайця цю потвору!
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03.11.2020 08:58 Відповісти
ну как это - уже один раз уволили, в Европе оспорили его решение и вуля глава суда. Ребята, може пора всем управленцам на выход?
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03.11.2020 09:00 Відповісти
В якій аптеці знайти таку тещу, щоб у неї все було, а мені за це нічого не було?
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03.11.2020 09:11 Відповісти
Наколядовал ****.
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03.11.2020 09:27 Відповісти
не догоню, какая блоха укусила Зелю и ради чего сыр-бор. К выборам в Америке?
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03.11.2020 09:36 Відповісти
Дурилко, МВФ не дасть грошей і через місяць закінчаться пенсії і зарплати бюджетникам.
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03.11.2020 11:50 Відповісти
зато через два, гумнилко, не будет ни зели, не пеци в Украине))
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03.11.2020 18:02 Відповісти
Чувак захотел не декларировать свои доходы, но что-то пошло не так - теперь о его доходах знают все. Политическую премию Дарвина этому персонажу!
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03.11.2020 10:25 Відповісти
Судьи Украины конченые подонки
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03.11.2020 10:29 Відповісти
Зеля, пока не скажешь этой шобле - место ваше на параше, никаких сдвигов народ не увидит. Дави этих оборотней в мантиях!
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03.11.2020 15:10 Відповісти
Ну ось тому таким як тупіцький і дубінський дуже заважає антикорупційне законодавство. Позбулись проблем, ще й на радість фуйлу Україну залишили без міжнародної допомоги.
За півтора роки загнали країну в глибоку ср.ку, зате поржалі.
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03.11.2020 10:29 Відповісти
мамалюбитскорость
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03.11.2020 10:39 Відповісти
Когда морда лица в челюстях значительно шире, чем во лбу, то это верный признак - созрел....)))
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03.11.2020 10:43 Відповісти
шифрует майно Тупой передаст.... сколько хат, домов, квартир.., а прописан в доме компаньона и друга одиозного дубинского в Конче-заспе... есть что скрывать и прятать от людей и общества... может такая гнида быть головою КС? однозначно - нет!!!
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03.11.2020 11:27 Відповісти
І маму до купи!
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03.11.2020 13:37 Відповісти
...и все зелебобики мгновенно забыли сколькими машинами владеет мать дубинского, например. Или сколько там квартир у него (20? не помню). Или сколько домов оформлено на жену ленку самого зеленского.
Все это как-то отошло на второй план, отвлекли внимание зелебобиков.
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03.11.2020 15:50 Відповісти
десь-то я вже таке чув: "мама любіт скорасть"...
а в цього Злодія "мама любіт квадратні метри...і сотки землі..."
а що ж любіт мама Ріта?!

ах...какая разніца...
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03.11.2020 16:58 Відповісти
Відставка для Тупиці з конкретною статтею...на довгі роки у неволі. А взагалі українські судді -то є недоторкана спільнота...
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03.11.2020 17:08 Відповісти
вот если сам тупицкий то мерить всех по себе не стоит,набрался наворованного как собака блох и на тёщу съехал,мол страна идиотов,73% президентом избрала клоунессу,схавают и это,мы заслужили это всё,надо проглатывать.
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03.11.2020 17:45 Відповісти
это сытое рыло с квартирами за 20 000 000 переживает что кровь может захлестнуть страну ---- ДА ТАКИХ КАК ТУПИЦКИЙ ДАВНО ПОРА ПРИЗЕМЛИТЬ --- У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВО И ЖРАТВУ И НА КОМУНАЛКУ --- А ЭТИ ПАДЛЫ ЖИРУЮТ --- КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ЖИТЬ В ТАКОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ --- Я ЖДАЛ ТЭСТНА ВИРУС 14 ДНЕЙ И ПРИШЛО ФУФЛО ЧТО ВИРУСА НЕТ . А У МЕНЯ НИ НЮХА НИ ВКУСА И ВСЕ ДОРОГИЕ ЛЕКАРСТВА ИЗ СВОЕГО КАРМАНА --- ГДЕ ДЕНЬГИ ИЗ КОВИДНОГО ФОНДА ---- В КАРМАНАХ ТУПИЦКИХ И ИМ ПОДОБНЫХ ТВАРЕЙ ---- И НАХЕРА МНЕ ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО ..........
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03.11.2020 18:51 Відповісти
 
 