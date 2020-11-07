Итоги недели: Долги "Укрнафты", проблемы с МВФ и приют нардепов в офисе Коломойского

Главные новости за неделю 2 - 6 ноября.

ФИНАНСЫ

Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении

Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.

Для финансирования пожеланий депутатов ко второму чтению Бюджетный комитет предлагает увеличить отчисления от Нацбанка с 33 млрд грн до 45 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждает о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.

Решение КС может лишить Украину кредитов на $5 миллиардов, – Минфин

Из-за решения Конституционного Суда (КСУ) об отмене декларирования имущества чиновников Украина рискует потерять около $5 миллиардов кредитов международных партнеров, заявил министр финансов Сергей Марченко, допустив, что они могут потребовать вернуть и уже предоставленные займы.

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман также назвал сохранение и укрепление системы противодействия коррупции, в том числе декларирования активов, одним из основных элементов действующей программы stand-by и необходимым условием для ее продолжения.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что решение КСУ об отмене ответственности чиновников за недостоверное декларирование не повлияет на сотрудничество с МВФ.

У МВФ есть претензии к руководству Нацбанка, – министр финансов

У МВФ есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины, заявил министр финансов Сергей Марченко.

В свою очередь представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, является условием помощи для Украины. Ранее часть полномочий в НБУ была перераспределена в пользу его главы Кирилла Шевченко.

Минфин повысил ставку по самым коротким облигациям до 7,5% годовых

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек 1,96 млрд грн, повысив ставки доходности по самым коротким трехмесячным облигациям еще на 20 базисных пунктов – до 7,5% годовых.

Нацбанк возобновил покупку валюты не межбанке

Национальный банк за неделю со 2 по 6 ноября возобновил покупку валюты на межбанковском рынке впервые с начала сентября, купив $41 млн, хотя продал регулятор больше – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4507 грн/$ в понедельник до 28,1375 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Резервы Нацбанка упали за месяц еще на $400 миллионов

Международные резервы Украины на 1 ноября составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в октябре на $385,3 млн или на 1,5% из-за выплат по госдолгу и продажи валюты на межбанковском рынке для сглаживания курсовых колебаний, сообщил Национальный банк.

Остатки средств на Едином казначейском счете упали до 15 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства. Для сравнения, 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн.

Госбюджет перевыполнен по доходам в октябре на 10%

Доходы госбюджета в октябре составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышает план и на 8,5% – показатели октября 2019 года, подсчитало Госказначейство. Превышение плана обеспечила Налоговая служба, перечислив 32,12 млрд грн, что на 9,49 млрд грн или на 41,9% больше плана.

Нацбанк зафиксировал рост переводов от украинских заробитчан

По оценке НБУ, объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в сентябре составили $1,1 млрд, что на 5,6%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($1,04 млрд). В целом за первых 9 месяцев 2020 года объем переводов сократился на 2,5% или $220 млн – до $8,48 млрд.

Чистая продажа валюты населением сократилась в октябре в 2,5 раза

В октябре по сравнению с предыдущим месяцем украинцы сократили продажу валюты на 8,5% – до $1,36 млрд, а также снизили покупку на 3,2% – до $1,3 млрд. Таким образом чистая пролажа валюты в октябре сократилась до $53,5 млн с $135,5 млн месяцем ранее.

Объем наличной гривни вырос за полгода на 90 миллиардов

По состоянию на 1 октября 2020 года в наличном обороте находилось 515,8 млрд грн, что на 91,6 млрд грн больше, чем на 1 апреля. Нацбанк поясняет увеличение наличности на руках влиянием карантина.

"Укргазбанк" возглавил соратник нового главы НБУ

Наблюдательный совет государственного "Укргазбанка" назначил главой правления Андрея Кравца, который занимал должность первого заместителя председателя правления банка когда им руководил нынешний глава НБЦ Кирилл Шевченко.

"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда

"Приватбанк" в третьем квартале списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн, тогда как в 2019 году таких кредитов было списано лишь на 3 млн грн. Там не менее, на конец сентября кредитный портфель банка, связанный с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины с начала года в 5,5%

Министерство развития экономики оценивает спад ВВП Украины по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 3,6% к аналогичному периоду 2019 года, а за январь-сентябрь текущего года – на 5,5%.

ВЛАСТЬ

Рада одобрила схему погашения налоговых долгов "Укрнафты" имени Коломойского

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о погашении налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 30,5 млрд грн, возникших под руководством близких к Игорю Коломойскому менеджеров, за счет взаимозачетов между "Укрнафтой", госбюджетом и "Нафтогазом" без участия олигарха.

В свою очередь глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил планы по разделению "Укрнафты" со структурами олигарха после решения вопроса налогых долгов и вынесения Стокгольмским арбитражем решения в деле по иску фирм Коломойского к Украине на $5,4 млрд.

Рада провалила голосование за отсрочку введения кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Верховная Рада отказалась принять законопроект, откладывающий на год требование обязательного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога 2-4 групп. Перед этим спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что все фракции договорились принять закон.

Рада ввела штрафы за посещение общественных мест без масок

Верховная Рада приняла закон, который вводит штрафы в размере 170 - 255 грн за не ношение респираторных или защитных масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс с целью поддержки культуры, туризма и креативных индустрий. Среди прочего, законом снижена с 20% до 7% ставка НДС для спектаклей, выступлений художественных коллективов, артистов, на посещение музеев и зоопарков, а также на услуги гостиниц и баз отдыха.

Рада приняла закон о создании Аграрного реестра

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства" для создания Государственного аграрного реестра. Он должен упростить доступ для малых агропредприятий к программам государственной поддержки.

Зеленский уволил первого заместителя главы Офиса президента Трофимова

Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого замглавы Офиса президента, назначив его своим внештатным советником. Трофимов – бывший исполнительный продюсер "95 Квартала" и один из ближайших соратников Зеленского. В Офисе президента отвечал за региональную политику.

Кабмин утвердил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабинет министров назначил главой Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую (Рутицкую). В 2014-2016 годах она занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции.

Кабмин назначил нового руководителя Госрыбагентства

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Шишман. Она является председателем общественного союза "Первая рыбная биржа", была заместителем главы Общественного совета при Госрыбагентстве.

Кабмин оценил нереализованный потенциал Украины в $1 триллион

За последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион ВВП из-за отсутствия реформ и коррупции, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя "Аудит украинской экономики". На основании этого документа правительство планирует разработать план развития экономики до 2030 года.

ЭНЕРГЕТИКА

Украина завершила закачку газа в хранилища, – "Укртрансгаз"

Оператор газохранилищ Украины – АО "Укртрансгаз" – завершил сезон закачки, накопив в украинских ПХГ рекордный запас газа за последние 10 лет в объеме 28,3 млрд кубометров. При этом по состоянию на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в украинских ПХГ 10 млрд куб. м газа.

НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% с декабря

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря 2020 года до 312,76 грн/МВт-ч. С 1 августа действовал тариф на передачу в размере 240,23 грн/МВт-ч.

Прибыль Оператора ГТС превысила 20 миллиардов

"Оператор ГТС Украины" по итогам работы за первые три квартала 2020 года получил 20,27 млрд грн чистой прибыли. Чистый доход компании составил 44,83 млрд грн, 77% дохода или 34,5 млрд грн получены за услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдову.

КОРПОРАЦИИ

"Укроборонпром" сменил руководителя госпредприятия "Антонов"

Новым и.о. гендиректора госпредприятия "Антонов" назначен Сергей Бычков после того, как Александр Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня, подал в отставку. Бычков до последнего времени занимал должность вице-президента - исполнительного директора госпредприятия.

АМКУ оштрафовал Novo Nordisk за завышение цен на инсулины на 188 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал фармацевтическую группу Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за завышение отпускных цен на инсулины.

На фоне карантина в Украине открыли рекордное количество продуктовых супермаркетов

В Украине по итогам января-июня 2020 года было открыто более 300 новых продуктовых супермаркетов, что является рекордным показателем за последние 10 лет. В консалтинговой компании NAI Ukraine поясняют динамичный рост ритейла после локдауна повышенным спросом и сокращением расходов на выездной туризм.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

В бизнес-центре Коломойского обнаружили приемные семи народных депутатов

В бизнес-центре "Миллениум" в центре Киева, где расположен офис олигарха Игоря Коломойского, свои общественные приемные официально разместили Александр Дубинский, Игорь Палица и еще 5 народных депутатов.

Как выяснили журналисты программы "Схемы", попасть в них на прием невозможно, но статус приемной нардепа может использоваться для защиты помещений от обысков.

Мать председателя Конституционного суда владеет квартирой за 20 миллионов

На мать председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого оформили квартиру стоимостью около 20 миллионов гривен, а теща Тупищкого владеет загородным особняком за 5 миллионов, где живет семья судьи, выяснили журналисты bihus.info.

Вместе с этим Тупицкий в электронной декларации указывает, что арендует госдачу в "Конче-Заспе", а дресом регистрации указывает имение в коттеджном городке "Конек" на Жуковом острове в Киеве, которое записано на члена "команды Александра Дубинского" Сергея Левченко.

НАБУ объявило в розыск главу скандального Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро повторно объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, который подозревается в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти.

Ранее Павел Вовк с помощью судьи Печерского суда Сергея Вовка получил решение о якобы ненадлежащем вручении ему подозрения в этом деле.

СБУ и ГБР провели обыски в офисах Таможенной службы по всей Украине

СБУ совместно с Госбюро расследований (ГБР) провели обыски в центральном офисе Таможенной службы и в 15 региональных представительствах в рамках расследования механизмов нанесения убытков госбюджету. Ведомства не уточняют конкретное дело, которое послужило основанием для обысков.