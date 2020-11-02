Буславец настаивает на создании Фонда декарбонизации за средства налога на выбросы

Министерство энергетики инициирует создание фонда декарбонизации с финансированием за счет части налога на выбросы углекислого газа, который сейчас направляется в общий фонд бюджета, и надеется на поддержку этой инициативы парламентом.

С таким предложением к народным депутатам выступила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает пресс-служба министерства.

Предполагается, что Фонд будет наполняться частью налога на выбросы углекислого газа, а средства из него будут идти исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов СО2 и имеющие энергоэффективный, экологический и социальный эффекты.

"Фонд декарбонизация станет шагом по уменьшению углеродного следа украинской продукции, а также позволит избавиться от дополнительной пошлины - так называемого "углеродного тарифа", который может быть введен уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся приобщиться", – отметила Буславец.

Она напомнила, что в Украине сегодня поступления от этого налога направляются в общий фонд государственного бюджета. Для повышения эффективности его использования предлагается часть этого налога сделать источником для наполнения Фонда декарбонизации.

"Создание Фонда предусмотрено без образования отдельного юридического субъекта. Его формат – "статья в бюджете", по аналогии с Государственноым фондом регионального развития, Государственным дорожным фондом", – отметила и.о. министра.

Предлагается, что администрировать Фонд будет Госэнергоэффективности, которое находится в процессе реформирования и получит все необходимые компетенции для администрирования.

Средства Фонда будут направляться исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов двуокиси углерода СО2. Сейчас рассматриваются семь направлений, которые имеют энергоэффективный, экологический и социальный эффекты: