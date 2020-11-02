Буславец настаивает на создании Фонда декарбонизации за средства налога на выбросы
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Министерство энергетики инициирует создание фонда декарбонизации с финансированием за счет части налога на выбросы углекислого газа, который сейчас направляется в общий фонд бюджета, и надеется на поддержку этой инициативы парламентом.
С таким предложением к народным депутатам выступила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает пресс-служба министерства.
Предполагается, что Фонд будет наполняться частью налога на выбросы углекислого газа, а средства из него будут идти исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов СО2 и имеющие энергоэффективный, экологический и социальный эффекты.
"Фонд декарбонизация станет шагом по уменьшению углеродного следа украинской продукции, а также позволит избавиться от дополнительной пошлины - так называемого "углеродного тарифа", который может быть введен уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся приобщиться", – отметила Буславец.
Она напомнила, что в Украине сегодня поступления от этого налога направляются в общий фонд государственного бюджета. Для повышения эффективности его использования предлагается часть этого налога сделать источником для наполнения Фонда декарбонизации.
"Создание Фонда предусмотрено без образования отдельного юридического субъекта. Его формат – "статья в бюджете", по аналогии с Государственноым фондом регионального развития, Государственным дорожным фондом", – отметила и.о. министра.
Предлагается, что администрировать Фонд будет Госэнергоэффективности, которое находится в процессе реформирования и получит все необходимые компетенции для администрирования.
Средства Фонда будут направляться исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов двуокиси углерода СО2. Сейчас рассматриваются семь направлений, которые имеют энергоэффективный, экологический и социальный эффекты:
- проекты по экомодернизации генерирующих предприятий;
- модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;
- удешевление проектов по утилизации (переработке) бытовых отходов;
- электробусы для общественного транспорта;
- стимулирование использования частных электрокаров населением;
- проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере;
- стимулирование производства и использования биоэтанола, биогаза.
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