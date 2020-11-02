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Госгеонедр выдала разрешение на добычу газа фирме семье бывшего владельца банка "Фортуна"

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Госгеонедр выдала разрешение на добычу газа фирме семье бывшего владельца банка "Фортуна"

Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах приказал выдать ООО "Союз-Стройресурс" специальное разрешение на добычу нефти и газа из недр Ярмакивского месторождения в Полтавской области.

Соответствующий приказ №451 был подписан 20 октября, срок действия документа – 20 лет, передают Наші гроші.

Специальное разрешение будет выдано без проведения аукциона в соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами. Он, в частности, предусматривает выдачу разрешительного документа по результатам наличия у фирмы геологоразведочной информации, которую она собрала во время предыдущих работ на месторождении.

По данным госпредприятия "Геоинформ Украины", "Союз-Стройресурс" уже имело специальное разрешение на упомянутое Ярмакивское месторождение, десятилетний срок действия которого истек в феврале 2020 года. В Реестре влияния на окружающую среду в прошлом году фирма заявила о планах пробурить две поисковые скважины.

Владельцем "Союз-Стройресурса" является зарегистрированная в Англии компания "Фактор петролеум Лтд", бенефициаром которой указана Елена Тищенко – экс-руководитель Межведомственной рабочей группы по вопросам антикоррупционного законодательства и бывшая жена основателя группы компаний "Фактор" Сергея Тищенко.

Тищенко приобрел широкую известность осенью 2014 года, когда государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" передало его компании "Укройлпродукт" нефтепродукты с нефтебаз Сергея Курченко, конфискованные в рамках уголовного дела. В итоге бензин было продан по заниженным ценам, а часть нефтепродуктов вообще была объявлена ​​"нетоварной жидкостью желтого цвета", вывезена без документов и продана за наличные. СБУ оценивала убытки от этих сделок в 250 млн грн.

Средства от продажи нефтепродуктов аккумулировались на счетах "Фортуна-банка", который был оформлен на мать Сергея Тищенко.

21 февраля 2018 года НБУ по предложению Фонда гарантирования принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Фортуна-банка". По данным Фонда гарантирования, банк выдал связанным лицам кредиты на общую сумму 2,11 млрд грн или примерно 98% кредитного портфеля.

В октябре 2019 года Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства ГП "Укртранснафтопродукт".

В конце 2019 года предприниматель Сергей Тищенко сам обратился в Хозсуд Киева с ходатайством о признании его банкротом.

Джерело:  Наші гроші
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Все по накатанной схеме - сначала воруешь деньги через банкротство и рефинансирование банка, делишься награбленным с властью (вернее в кооперацией с ней проворачиваешь все эти схемы по банкротству и рефинансированию), а потом за награбленное получаешь возможность грабить природные ресурсы страны.
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02.11.2020 21:15 Відповісти
 
 