Конституционный Суд не выносил решения по делу о земле

Большая палата Конституционного Суда Украины (КСУ) в понедельник, 2 ноября, не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

"В понедельник решение по этому представлению не принято", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе КСУ также подтвердили, что на сегодняшнем заседании решение не выносилось, рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

Напомним, КСУ 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта права собственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект – право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Ранее в этот день судья КСУ Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона – земли как основного национального богатства.

Согласно графику заседаний КСУ, завтра судьи в закрытом режиме продолжат рассмотрение конституционного обращения депутатов о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также в отношении положений КПК о спецконфискации.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что принятое на минувшей неделе решение Конституционного Суда (КСУ) о неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса угрожает национальной безопасности, лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра", – сказал Зеленский.