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Новини Фінанси
2012 4
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Нацбанк зафиксировал рост переводов от украинских заробитчан

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Нацбанк зафиксировал рост переводов от украинских заробитчан

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в сентябре 2020 составили $1,1 млрд, что на 5,6%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($1,04 млрд).

Согласно данным Национального банка, в то же время за первых 9 месяцев 2020 года объем денежных переводов сократился на 2,5% или $220 млн – до $8,48 млрд, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($8,7 млрд), передает FinClub.

НБУ учитывает в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления средств. По оценке Нацбанка, в сентябре через неформальные каналы в Украину поступило $42 млн.

При этом за девять месяцев через банки в Украину перевели $3,4 млрд, что на $653 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,74 млрд).

Как сообщалось, по данным Национального банка, объем денежных переводов в Украину в августе 2020 года составил $906 млн, что на 11,09%, или на $113 млн меньше, чем в августе прошлого года ($1,02 млрд).

За восемь месяцев года объем денежных переводов упал на 6,4% – до $7,17 млрд, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($7,66 млрд).

По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе в январе – $991 млн, феврале – $994 млн, в марте – $922 млн.

Во втором квартале объем денежных переводов трудовых мигрантов составил $2,45 млрд, в частности в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $853 млн.

По оценке НБУ, по итогам 2019 трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

Джерело:  FinClub
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Не разевайте роток на чужой вершок Нацбанк зафиксировал рост переводов от украинских заробитчан - Цензор.НЕТ 5183
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02.11.2020 20:25 Відповісти
Больше народу просто свалило))))
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02.11.2020 21:05 Відповісти
вот за чем, за чем а за бабками простых людей, которые ****, вливают в эту сраную экономику по 12 ярдов в год они следят четко. а выведенные блатными за бугор 22 не видят.

Ну все. Пора думать как отобрать
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03.11.2020 00:25 Відповісти
переводят родне на лечение короновируса.
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03.11.2020 13:48 Відповісти
 
 