Минреинтеграции планирует построить сервисные хабы на всех КПВВ на Донбассе
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) работает над созданием на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) универсальных сервисных хабов.
Об этом говорится в сообщении министерства.
"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием на всех КПВВ универсальных сервисных хабов, где граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить широкий спектр административных услуг, воспользоваться социальными программами, в том числе - медицинскими, такими как "Доступные лекарства", - сказано в сообщении.
10 ноября в Луганской области планируется открытие двух КПВВ - в городах Счастье и Золотом, и первый сервисный центр заработает в Счастье.
В таких сервисных центрах граждане смогут получить все административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрено и отделение банка, комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к интернету.
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