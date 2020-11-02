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Минреинтеграции планирует построить сервисные хабы на всех КПВВ на Донбассе

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Минреинтеграции планирует построить сервисные хабы на всех КПВВ на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) работает над созданием на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) универсальных сервисных хабов.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием на всех КПВВ универсальных сервисных хабов, где граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить широкий спектр административных услуг, воспользоваться социальными программами, в том числе - медицинскими, такими как "Доступные лекарства", - сказано в сообщении.

10 ноября в Луганской области планируется открытие двух КПВВ - в городах Счастье и Золотом, и первый сервисный центр заработает в Счастье.

В таких сервисных центрах граждане смогут получить все административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрено и отделение банка, комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к интернету.

Джерело:  Минреинтеграции
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Ну правильно, нам зебильные оккупанты готовят повышение коммуналки и налоги для заробитчан, зато для ватных ублюдков ненавидящих все украинское кроме пенсий и пособий всячески облегчают (опять таки за наш счет) процесс получение халявы от ненавистных укропов.
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02.11.2020 19:59 Відповісти
Это интеграция?
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02.11.2020 20:03 Відповісти
 
 