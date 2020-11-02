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Экспорт товаров вырос в октябре на 10%, – Минэкономики

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Экспорт товаров вырос в октябре на 10%, – Минэкономики

Объем экспорта Украиной товаров в октябре составил $4,69 млрд, что на 1,31% превышает показатель аналогичного месяца 2019 года и на 10,41% выше по сравнению с сентябрьским показателем этого года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

По его словам, пока за 10 месяцев (год к году) экспорт демонстрирует падение на 4,82%, импорт – на 12,21%.

"Еще одна из позитивных новостей: мы сократили отрицательное сальдо на $3,97 млрд, то есть более чем вдвое", – написал Качка.

Джерело:  Facebook
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