БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1017 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
5360 10
гривня (642) курс (598) НБУ (5027)

Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года (обновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года (обновлено)

По итогам торгов на межбанке в понедельник Национальный банк установил официальный курс гривни на вторник, 3 ноября, на уровне 28,5827 грн/$, опустив его еще на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим значение официального курса гривни превышало уровень 28,50 грн/$ в январе 2018 года.

Курс евро тем временем снижен на 4 копейки – до 33,2917 грн за евро.

По данным диллеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник ослабился до 28,6175 грн/$ с 28,51 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков. По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,610-28,625 грн/$.

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк возобновил активные интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке, продав за неделю $147,5 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю упал с 28,2911 грн/$ в понедельник до 28,4507 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
Зато не Порошенко.
показати весь коментар
02.11.2020 19:31
+8
Хуже не будет))
показати весь коментар
02.11.2020 21:31
+6
ну шо свидетели секты "па8 " , скоро будет по восемь..?
показати весь коментар
02.11.2020 21:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато не Порошенко.
показати весь коментар
02.11.2020 19:31 Відповісти
Хуже не будет))
показати весь коментар
02.11.2020 21:31 Відповісти
не будьте пессимистом! будет!!
показати весь коментар
03.11.2020 08:33 Відповісти
Ура зе/Дебилы епоха бедности закончилась Да зеДебилы?
показати весь коментар
02.11.2020 21:16 Відповісти
Ну звістно! Епоха бідності скінчилась! Почалася епоха зубожіння! А що? Хіба команданте Зе комусь, щось на виборах обіцяв? Чи був винен комусь?
показати весь коментар
03.11.2020 12:52 Відповісти


Адам Смит@_Smithchenko 2 ч

"Доходи держбюджету в жовтні були на 9,8% вищі від запланованих - Держказначейство" Сами кардинально занизили себе план и теперь его с гордостью перевыполняют.
Фискалы собрали в держбюджет 62 млрд - ровно как и в октябре 2018 (при "барыгах"). Хотя ср.зарплата сейчас выше на 30%.

За год Зведений бюджет рассчитал потратить 1,6 трлн грн. Прошло 83% года - значит уже нужны 1,33 трлн. А пока собрали 1,08 трлн - столько и потратили. Дефицит четверть триллиона! Перекрыть разницу займами не получается вообще. Кому-то ложиться спать голодным, фигурально выражаясь.

Бюджетников и пенсов будут кормить до последнего. На них сборов пока хватает. Вначале вырежут госпрограммы (начиная со строительства/ремонта дорог), потом перестанут возвращать НДС экспортерам.
По идее, будет как в 2012-13: одинаковые проблемы приводят к одинаковым решениям.
показати весь коментар
02.11.2020 21:22 Відповісти
ну шо свидетели секты "па8 " , скоро будет по восемь..?
показати весь коментар
02.11.2020 21:29 Відповісти
А гос. бюджет перевыполнен Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года - Цензор.НЕТ 5801 Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года - Цензор.НЕТ 1289 Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года - Цензор.НЕТ 3601
показати весь коментар
02.11.2020 22:29 Відповісти
В країні стільки держслужбовців що не вистачає підприємців їх годувати.
показати весь коментар
02.11.2020 22:52 Відповісти
А шо доллара по 8 не будет? Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года - Цензор.НЕТ 3858
показати весь коментар
03.11.2020 09:51 Відповісти
 
 