Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года (обновлено)
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По итогам торгов на межбанке в понедельник Национальный банк установил официальный курс гривни на вторник, 3 ноября, на уровне 28,5827 грн/$, опустив его еще на 13 копеек.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в последний раз перед этим значение официального курса гривни превышало уровень 28,50 грн/$ в январе 2018 года.
Курс евро тем временем снижен на 4 копейки – до 33,2917 грн за евро.
По данным диллеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник ослабился до 28,6175 грн/$ с 28,51 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков. По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,610-28,625 грн/$.
Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк возобновил активные интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке, продав за неделю $147,5 млн.
Тем временем, курс гривни за неделю упал с 28,2911 грн/$ в понедельник до 28,4507 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.
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Адам Смит@_Smithchenko 2 ч
"Доходи держбюджету в жовтні були на 9,8% вищі від запланованих - Держказначейство" Сами кардинально занизили себе план и теперь его с гордостью перевыполняют.
Фискалы собрали в держбюджет 62 млрд - ровно как и в октябре 2018 (при "барыгах"). Хотя ср.зарплата сейчас выше на 30%.
За год Зведений бюджет рассчитал потратить 1,6 трлн грн. Прошло 83% года - значит уже нужны 1,33 трлн. А пока собрали 1,08 трлн - столько и потратили. Дефицит четверть триллиона! Перекрыть разницу займами не получается вообще. Кому-то ложиться спать голодным, фигурально выражаясь.
Бюджетников и пенсов будут кормить до последнего. На них сборов пока хватает. Вначале вырежут госпрограммы (начиная со строительства/ремонта дорог), потом перестанут возвращать НДС экспортерам.
По идее, будет как в 2012-13: одинаковые проблемы приводят к одинаковым решениям.