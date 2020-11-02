Поступления на счета неплатежеспособных банков упали в сентябре в 2 раза. ИНФОГРАФИКА

В течение сентября 2020 году на счета неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц поступило 145,6 млн грн, тогда как августа поступления составляли 301,4 млн грн.

В частности, поступления средств от реализации активов составили 141,8 млн грн, погашение кредитов - 3,1 млн грн, аренды имущества - 0,7 млн грн, говорится в сообщении Фонда.

Больше всего средств от реализации имущества в этот период получили:

"Фидобанк" - 53 млн грн;

"Дельта Банк" - 50,3 млн грн;

"ВБР" - 30,7 млн грн;

"Диамантбанк" - 4 млн грн;

"ВТБ Банк" - 2,1 млн грн.

Всего в течение января-сентября 2020 сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 3,​​95 млрд грн. В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 3,​​68 млрд грн. Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в этот период получили 247,7 млн грн, аренды имущества - 18 млн грн. От погашения ценных бумаг в январе-сентябре 2020 года средства не поступали.

Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма погашения кредиторских требований к банкам, которые находятся в управлении Фонда, составила 51,47 млрд грн.