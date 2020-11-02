Госбюджет перевыполнен по доходам в октябре на 10%, – Казначейство

Доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышает плановый показатель и на 8,5% – доходы госбюджета в октябре 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По данным Казначейства, поступления общего фонда госбюджета в октябре составили 65,08 млрд грн, превысив план на 8,38 млрд грн или на 14,8%.

В том числе налоговые органы обеспечили поступление 32,12 млрд грн, что на 9,49 млрд грн или на 41,9% больше плана.

В то же время таможенные органы перечислили 29,97 млрд грн, что на 1,35 млрд грн или на 4,3% меньше запланированного показателя и на 1,2% меньше, чем в октябре 2019 год.

В целом доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что на 3,9% больше показателя за аналогичный период 2019 года, и сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.

В то же время поступления местных бюджетов в октябре составили 27,96 млрд грн, что на 10,6% больше прошлогоднего показателя и на 11,8% или на 2,96 млрд грн больше плана. В целом с начала года в местные бюджеты поступило 239,94 млрд грн, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 4% или на 10,12 млрд грн меньше запланированного показателя.

Как сообщалось, по данным Казначейства, доходы государственного бюджета в сентябре 2020 года составили 76 млрд грн, что на 15,3% превышает плановый показатель и на 11,5% - прошлогодний уровень.