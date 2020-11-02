Цена на российскую нефть упала с начала года на 36%

Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2020 года сложилась в размере $40,81 за баррель, тогда как за аналогичный период прошлого года она составила $63,53 за баррель.

Согласно данным российского Минфина, таким образом, цена снизилась на 35,7%, передает Интерфакс.

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре составила $40,53 за баррель, в октябре 2019 года она составляла $58,45 за баррель.

В 2019 году средняя цена российской нефти сложилась на уровне $63,59 за баррель.