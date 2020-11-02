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Минцифры анонсировало национальный тест на цифровую грамотность граждан

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Минцифры анонсировало национальный тест на цифровую грамотность граждан

Министерство цифровой трансформации запускает на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта" национальный тест на цифровую грамотность граждан.

Как сообщает пресс-служба министерства, задания теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами.

Тестирование предусматривает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности в 6 сферах:

  • основы компьютерной грамотности:
  • информационная и медиаграмотность. Умение работать с данными;
  • создание цифрового контента;
  • коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе;
  • безопасность в цифровой среде;
  • решение технических проблем. Обучение в течение жизни в цифровом обществе.

Каждая из этих сфер знаний охватывает 5 компетенций, участникам тестирования предложат ответить на 90 вопросов. Приблизительное время прохождения теста 30-40 минут.

Как пояснила замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, целью национального теста на цифровую грамотность является проверить готовность украинских граждан к жизни и работы в условиях построения "государства в смартфоне".

"В прошлом году мы провели первое в Украине социологическое исследование цифровых навыков граждан. Оказалось, что 53% украинцев владеют цифровыми навыками на уровне ниже среднего. А в этом году впервые в Украине появилась возможность проверить знания и навыки цифровой грамотности по разным сферам знаний, указанных в Европейской рамке цифровых компетентностей для граждан. Это позволит в режиме реального времени проводить исследования цифровой грамотности в масштабах всей страны", – заявила Ионан.

Ожидается, что тест поможет выявить общий уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать.

После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

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