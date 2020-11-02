Ожидания бизнеса вновь начали ухудшаться, – опрос НБУ

После нескольких месяцев положительной динамики настроения украинского бизнеса вновь – индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в октябре снизился до 47,8 пункта с 49,4 в сентября и 47,9 – в августе.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.

"Один из ключевых факторов ухудшения настроений – рост уровня заболеваемости коронавирусом. Именно поэтому существенно ухудшили оценки собственного состояния и дальнейших перспектив предприятия сектора услуг", – отмечается в сообщении.

Кроме того, ухудшились ожидания предприятий промышленности, они внось находятся ниже нейтрального уровня из-за низкого инвестиционного спроса и неблагоприятной внешней конъюнктуры.

"Наиболее пессимистические настроены предприятия строительства, что объясняется как сезонным снижением деловой активности в секторе, так и неопределенностью и неурегулированностью на рынке недвижимости", – отмечают в НБУ.

В частности, предприятия строительства продолжают ожидать сокращения новых заказов и ожидают дальнейшего сокращения количества работников.

По итогам опроса единственным сектором, в котором преобладают оптимистичные ожидания, оказалась торговля. Предприятия улучшили прогнозы объемов реализации продукции и закупки товаров для продажи.

Опрос было проведен 5-23 октября среди представителей 160 предприятий.