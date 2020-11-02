Конституционный Суд заказал решетки на окна и двери после акции протеста

Конституционный Суд Украины (КСУ) 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тыс. грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Какие двери и окна должны быть зарешечены в соглашении не уточняется.

Закупка была проведена без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки ниже установленного законом порога 50 тыс. грн. И фактически в "Прозорро" просто обнародованы лишь данные о соглашении, заключенном без открытых торгов.

Закупка обнародована после 16:00, то есть после завершения акций протеста, которая состоялась у здания Конституционного Суда утром 30 октября. Граждане, возмущенные решением КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками. Тех судей, кто принимал решение, требовали отправить в Ростов.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.