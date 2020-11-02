Экспорт зерновых с начала нового сезона превысил 16,5 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 2 ноября экспортировала 16,55 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 3,1 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.

К настоящему времени экспортировано 10,65 млн тонн пшеницы (-1,03 млн тонн), 3,37 млн тонн ячменя и 2,47 млн тонн кукурузы (-1,92 млн тонн).

По состоянию на 2 ноября текущего года экспортировано также 62,7 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.