Антимонопольный комитет оштрафовал "Ощадбанк" на 1 миллион (обновлено)

Антимонопольный комитет оштрафовал ПАО "Ощадбанк" на 1,06 млн грн за совершение нарушения в виде непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок.

Соответствующее решение было принято Временной административной коллегией Комитета на заседании 30 октября, передает пресс-служба АМКУ.

"Значительный размер штрафа связан с учетом Комитетом отягчающих обстоятельств дела при принятии решения. Так, ПАО "Ощадбанк" не предоставил информацию, которая требовалась Комитету с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета", – сказано в сообщении.

Речь идет о расследовании АМКУ соблюдения требований законодательства при приобретении "Ощадбанком" в собственность активов, которые имеют признаки единого имущественного комплекса, путем взыскания обращение на залоговое имущество.

При этом в АМКУ напоминают, что законодательством не предусмотрено освобождение банковских учреждений от необходимости получения разрешения на концентрацию, несмотря на защиту банком своих прав как кредитора.

"Отказ ПАО "Ощадбанк" в предоставлении информации по требованию Комитета привел к невозможности установления действительных обстоятельств и завершения расследования. То есть, это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей", – подчеркивается в сообщении.

АМКУ считает, что создание такой ситуации "может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции".

В свою очередь в пресс-службе "Ощадбанка" заявили, что банк считает такое решение незаконным и планирует его обжаловать в суде, передает Интерфакс-Украина.

"Ощадбанк" считает принятое решение АМКУ незаконным и необоснованным, поэтому после получения полного текста этого решения оно будет обжаловано в судебном порядке в предусмотренные действующим законодательством сроки", – сообщили в банке.