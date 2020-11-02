"Нафтогаз" повторно объявил тендер на 500 миллионов для арбитража со Словакией
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НАК "Нафтогаз Украины" объявил повторный тендер на закупку юридических услуг ожидаемой стоимостью 15 млн евро (499,5 млн грн по текущему курсу НБУ).
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Конечный срок подачи тендерных предложений назначен на 30 ноября, сам аукцион запланирован на 5 января.
Согласно тендерной документации, планируется закупить юридические услуги, связанные с исследованием возможности инициирования арбитражного производства против Словацкой Республики "в связи с действиями представителей последней, связанными с выполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas Spa, и совершение связанных с этим действий в интересах НАК "Нафтогаз Украины".
В целом планируется закупить 36 тысяч часов работы юристов сроком на три года.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" уже объявлял аналогичный тендер в апреле.
В 2018 году издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщало, что решением словацкого суда от 20 декабря 2017 года по иску итальянской компании арестованы поставки газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с Italia Ukraina Gas S.p.a.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев тогда заявлял о готовности к переговорам об урегулировании спора, отмечая, что речь идет о "не такой большой цифре".
Напомним, в 2013 году Стокгольмский арбитраж признал нарушение НАК "Нафтогаз Украины" обязательств в рамках контракта с малоизвестным итальянским трейдером Italia Ukraina Gas S.p.a. от 24 декабря 2003 года на поставку 13,1 млрд кубометров газа в 2004-2014 годах.
Стокгольмский арбитраж также принял решение наложить штраф на НАК в размере $12,7 млн за невыполнение контрактных обязательств перед IUGAS в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 года.
Суд также признал, что в период до 1 сентября 2008 года "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку.
Суд также решил, что в период 2011-2012 годах "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании.
Кроме того, Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа в последний год действия контракта - 2013 год.
НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.
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