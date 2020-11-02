Остатки средств на Едином казначейском счете упали до 15 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 года – 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 года – 48,56 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.