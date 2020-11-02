Остатки средств на Едином казначейском счете упали до 15 миллиардов
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Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.
Для сравнения, на 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 года – 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 года – 48,56 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.
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Будь ласка, зачекайте...
Не спрашивай, когда будет задница - она уже.
15 миллиардов - оно самое, небольшой городок(500-100тысяч населения) - это 100-500 млн нормально на казначейских счетах. Это не накопления - это бюджет.
Он слишком мало денег оставил, уходя.
Их хватило только на полтора года (((( нихрена не делая..."
Где бабло, зебанутая шмаркля?!!!