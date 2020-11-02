Европарламент предложил сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 60%
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Европарламент предлагает сократить выбросы парниковых газов на территории ЕС на 60% к 2030 году. На данный момент официальная цель в рамках European Green Deal составляет 40%.
До 31 мая 2023 года Еврокомиссия должна представить план перехода на безуглеродную экономику до 2050 года.
А Европарламент намерен создать Совет ЕС по изменению климата в качестве независимого органа, который будет отслеживать согласованность климатической политики ЕС и выполнение обязательств.
По мнению депутатов Европарламента, государства – члены ЕС также должны отказаться от прямого и непрямого субсидирования ископаемых источников энергии до 31 декабря 2025 года.
"Мы ожидаем, что все государства-члены достигнут климатической нейтральности не позднее 2050 года, и для этого нам нужны конкретные промежуточные цели на 2030 и 2040 годы", – сообщила докладчик Европарламента Ютте Гутеланд (S&D, Швеция).
Будь ласка, зачекайте...
Основа всего происходящего гравитационные волны, нити!, нити пространства-времени с которых сшито наше с вами окружение. Вы должны понять как ими управлять.!!!???
Шок??.....Дык это уже делалось до вас тысчи лет назад, Ангкор Ват, пирамиды, мегалиты....и т.д. это что, нарисованное?.все, абсолютно все для понимания у вас под руками. Просто сложите все в одну картину.