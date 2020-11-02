Европарламент предложил сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 60%

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Европарламент предлагает сократить выбросы парниковых газов на территории ЕС на 60% к 2030 году. На данный момент официальная цель в рамках European Green Deal составляет 40%.

До 31 мая 2023 года Еврокомиссия должна представить план перехода на безуглеродную экономику до 2050 года.

А Европарламент намерен создать Совет ЕС по изменению климата в качестве независимого органа, который будет отслеживать согласованность климатической политики ЕС и выполнение обязательств.

По мнению депутатов Европарламента, государства – члены ЕС также должны отказаться от прямого и непрямого субсидирования ископаемых источников энергии до 31 декабря 2025 года.

"Мы ожидаем, что все государства-члены достигнут климатической нейтральности не позднее 2050 года, и для этого нам нужны конкретные промежуточные цели на 2030 и 2040 годы", – сообщила докладчик Европарламента Ютте Гутеланд (S&D, Швеция).