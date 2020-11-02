Пассажиропоток на границе Украины с Беларусью за неделю упал на 15%

Начиная с 29 октября белорусская сторона ограничила пропуск иностранных граждан на свою территорию, аргументируя такие действия необходимостью дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в пунктах пропуска отмечается снижение количества путешествующих, желающих попасть на территорию Беларуси.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%. Такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), "Выступовичах" (Житомирская область) и "Доманово" (Волынь)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Госпогранслужбы, сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

Украинские пограничники в течение суток в среднем оформляют в ПП "Новые Яриловичи" более 1700 человек и около 1 тыс. транспортных средств, в ПП "Выступовичи" - около 300 человек и почти 180 транспортных средств, в ПП "Доманово" - более 600 человек и почти 100 транспортных средств. Очереди из грузовых и легковых транспортных средств отсутствуют.

"Добавим, что в течение прошлых выходных белорусской стороной не пропущено и возвращено на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев", - говорится в сообщении.