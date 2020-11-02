Мнения членов комитета Нацбанка о будущем уровне учетной ставки разделились

Решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых поддержали 9 из 10 членов Комитета Национального банка Украины (НБУ) по монетарной политике, один из них выступил за снижение ставки до 5,75%. При этом в отношении будущей траектории учетной ставки мнения разделились.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 21 октября, передает пресс-служба регулятора.

"Девять из десяти членов КМП согласились, что, несмотря на существенную степень неопределенности и симметричный баланс инфляционных рисков, Национальному банку следует оставить ключевую ставку в октябре неизменной – на уровне 6% годовых", – сказано в сообщении.

В частности, по мнению нескольких членов КМП, в последнее время существенно повысились суверенные риски. В частности, участники рынка обеспокоены возможные задержки в получении очередного транша от МВФ. Поэтому снижение ключевой ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений усилит риск оттока капитала из страны.

Так, данные опросов в октябре показали, что участники рынка ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне до конца 2020 года и предусматривают ее повышение в 2021 году.

"В условиях существенной неопределенности решения центрального банка по снижению ставки, вопреки ожиданиям, даст ложный сигнал рынку, что только усилит уровень неопределенности и приведет к ухудшению инфляционных и девальвационных ожиданий и негативно скажется на доверии к монетарной политике", – отмечается в сообщении.

Члены КМП также предположили, что рост неопределенности в экономике и ухудшение ожиданий мешать банкам активно снижать процентные ставки по депозитам и кредитам.

В то же время, по мнению членов КМП, для дальнейшего снижения процентных ставок очень важны активизация сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами, сохранение умеренной фискальной политики, прогресс в вопросах реформирования судебной системы и правоохранительных органов, усиление защиты прав кредиторов, детенизация экономики.

Один из членов КМП высказался за снижение ключевой ставки на 0.25 п.п. – до 5,75% в целях поддержки экономики.

При этом при обсуждении прогнозной траектории ключевой ставки мнения членов КМП разделились.

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Большинство членов КМП, несмотря на ожидаемый рост инфляционных рисков на прогнозном горизонте, высказались за сохранение ставки на уровне 6% до конца 2020 года с перспективой к повышению ключевой ставки в 2021 году.

"С другой стороны, другие члены КМП ожидают, что усиление эпидемии приведет к необходимости поддержания экономической активности последующим снижением ставки уже в декабре этого года. Участники дискуссии пришли к консенсусу, что дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации, достижения прогресса в сотрудничестве с международными финансовыми партнерами, а также утвержденных параметров бюджетной политики", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк сохранил учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

При этом в НБУ отмечают, что в условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики

"Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления", – сказано в сообщении Нацбанка.