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Крупные сети АЗС продолжают повышать цены на автогаз

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крупные сети АЗС продолжают повышать цены на автогаз

Розничные сети за выходные (31 октября–2 ноября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет encorr.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 7 коп./л, до 12,25–12,27 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, где группа увеличила цены на 40 коп./л — с 11,85 до 12-25 грн/л. В некоторых других регионах продукт подорожал на 15–30 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 12,69 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса по сети поднялась на 4 коп./л, до 12,78 грн./л.

Автогаз в сети AMIC подорожал на 10 коп./л, до 12,58 грн./л.

Такие сети как BVS, "Автопорт", "Катрал", Prime, Marshal и Motto подняли цены в переделах 5-30 коп./л.

Средняя стоимость автогаза по Украине 2 ноября составила 12,74 грн./л (+3 коп./л).

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