"Метинвест" победил в международном конкурсе IIRSM по эффективности охраны труда

Группа "Метинвест" в 2020 году первой из Украины стала лидером ежегодного конкурса IIRSM (Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда) в номинации "Программа изменений года".

По словам менеджера по инновациям и проектам "Метинвеста" Павла Окара, победа в конкурсе стала возможной благодаря системному подходу в области охраны труда и промышленной безопасности, передает Минпром.

Среди финалистов 2020 года были, в частности, такие широко известные бренды как PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East и другие.

"Метинвест" подал заявку на конкурс в феврале 2020 года. По результатам первого отборочного этапа вошел в финальный шорт-лист своей номинации вместе с компаниями Howdens Trade Health & Safety Team и QuinnIndustrial Holdings. А уже в финале эксперты IIRSM присудили победу именно украинскому претенденту.

Как отметили в "Метинвесте", для участия в конкурсе компания презентовала свои достижения в сфере охраны труда по состоянию на конец 2019 года, а также показала планы на будущее.

По словам Окара, среди уже внедренных мер на предприятиях холдинга можно выделить создание электронной базы HSE (автоматизированного ресурса о состоянии охраны труда и здоровья на производстве) и программ оценки критических рисков, изучение и внедрение лучших мировых практик.

IIRSM (International Institute of Risk and Safety Management) – независимая образовательная и благотворительная организация, авторитетная в кругах специалистов, занимающихся управлением рисками в охране труда и промышленной безопасности во всем мире. IIRSM по собственной методике изучает лучшие кейсы в разных отраслях экономики.