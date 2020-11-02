Гостуризма и Google подписали меморандум о развитии туристической отрасли

Государственное агентство развития туризма Украины и Google подписали меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины.

Об этом в Facebook сообщила лава Гостуризма Марьяна Олеськив.

"Сегодня состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Государственное агентство развития туризма Украины с компанией Google. Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины", - сообщила она.

Стороны договорились работать по направлениям: обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересного туристического дестинации (как въездного, так и внутреннего туризма); организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования знаний в контексте туристических отношений; сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях; обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах; обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

"Убеждена, что именно работа над диджитализацией будет способствовать привлечению иностранного потока туристов в страну", - добавила Олеськив.

По ее словам, при широком доступе к интернету по всей территории Украины до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в том числе все возможности Google, поэтому важно организовать цифровые обучения (прежде всего для работников туристической отрасли).

"Конечно, печатная продукция до сих пор используется, и это хорошо, однако пока общество все больше обращается к виртуальным платформам, экскурсиям, и мы должны идти в ногу со временем", - сообщила Олеськив.