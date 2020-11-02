Киевский ТРЦ Lavina Mall получил 248 миллионов чистого убытка

ООО "ТРЦ Лавина" (Киев), собственник столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Lavina Mall по ул. Берковецкая, 6 в Святошинском районе столицы, в январе-сентябре 2020 года получил 248 млн грн чистого убытка против прибыли в размере 116,2 млн грн за аналогичный период 2019 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее выручка сократилась на 17,8% – до 520 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время валовая прибыль за отчетный период возросла на 7,8% и составила 307,7 млн грн, при этом финрезультат от операционной деятельности составил 20,2 млн грн убытка против прибыли в прошлом году.

Непокрытый убыток ООО "ТРЦ Лавина" увеличился почти втрое – до 375,6 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании возросли на 47,2%, до 2,37 млрд грн, текущие – возросли на 19,8%, до 2,35 млрд грн.

Активы предприятия возросли на 21,5% – до 5,1 млрд грн.

ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 году. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО "ТРЦ Лавина" на ноябрь-2020 выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на III кв.-2017 бенефициаром являлся Вагиф Алиев.

Уставный капитал ООО составляет 359 млн грн.

Алиев является инвестором и совладельцем киевских ТРЦ Blockbuster Mall, Lavina Mall, Mandarin Plaza, а также Hippodrome Mall

Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года.

Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).