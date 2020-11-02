НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме" из-за отмены электронного декларирования

Согласно решению Конституционного Суда Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прекращает плановые проверки в ряде государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК прекращает проверки в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор); Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА); Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; НАЭК "Энергоатом".

Также до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в: Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра; Национальном агентстве по вопросам государственной службы; Счетной палате.

Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.