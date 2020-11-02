Ryanair сменил квартальную прибыль убытком на 225 миллионов евро

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, получила чистый убыток во втором квартале 2021 финансового года на фоне падения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями и сообщила, что ждет увеличения убытков во втором финансовом полугодии.

Чистый убыток за три месяца, завершившиеся за 30 сентября, составил 225,5 млн евро по сравнению с прибылью в размере 910,2 млн евро за аналогичный период годом ранее, сообщает Интерфакс-Украина.

Без учета разовых статей баланса скорректированный убыток после вычета налогов составил 22,6 млн евро. Скорректированный убыток за первое финансовое полугодие составил 196,5 млн евро по сравнению с прибылью на уровне 1,15 млрд евро годом ранее.

Выручка во втором финквартале сократилась до 1,05 млрд евро против 3,08 млрд евро за аналогичный квартал годом ранее. По итогам первого финансового полугодия выручка рухнула на 78%, до 1,18 млрд в связи с падением пассажиропотока на 80%, до 17,1 млн человек.

Ryanair ожидает сохранения непростой ситуации в течение второго финансового полугодия и с учетом неопределенности в связи с пандемией коронавируса на текущий момент не может предоставить прогноз прибыли после вычета налогов.

Компания все еще рассчитывает перевезти около 38 млн пассажиров в текущем фингоду, однако прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения, если власти европейских стран введут новые ограничения на перемещения или локдауны в зимний сезон.

Акции Ryanair дорожают в понедельник на 1,2% на торгах в Дублине и на 2,3% - в Лондоне.