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Транзит газа через Украину за 10 месяцев составил 45 миллиардов кубометров

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Транзит газа через Украину за 10 месяцев составил 45 миллиардов кубометров

Транзит природного газа из РФ через Украину в январе-октябре 2020 года сократился на 38,6% (на 28,3 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45 млрд куб. м.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, прогноз транзита из РФ через ГТС Украины до конца года – 55-56 млрд куб. м.

Таким образом, глава ОГТСУ несколько улучшил свой июльский прогноз на транзит газа РФ через Украину (52-55 млрд куб. м).

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но согласно неофициально обнародованному в сети интернет соглашению между НАК и "Газпромом", стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае, если "Газпром" пожелает транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку "Нафтогазу", и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".

Джерело:  Интерфакс-Украина
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