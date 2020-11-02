"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда
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По данным "ПриватБанка", в третьем квартале 2020 года он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн (за 2019 год - лишь на 3 млн грн).
Национализированный банк констатирует, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года - 210,6 млрд грн), сообщает Finbalance.
Ранее Приватбанк отмечал, что этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов".
Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займа.
Будь ласка, зачекайте...
-барабаса.... ну нельзя же своих в доску посанов олигархов пускать по миру.....
Ключевым здесь является подход государства к проблеме банкротства Приват банка! В США , где я сейчас живу, вряд ли бы национализировали бы банк! И яркий тому пример- проблемы с Банком оф Америка- одного из крупнейших американских банков! Он тоже стоял на грани банкротства, но его акции были выкуплены другими собственниками, а кредитный портфель- был очищен. Просто тупо банкротили тех, кто не в состоянии оплачивать свои кредиты- либо через процедуры банкротства либо через рефинансирования долговых обязательств в других банках. Но многие клиенты банка- пострадали, через суд были отобраны его дома, недвижимость и проданы с банковского аукциона. Далее, вкладчикам были выплачены депозиты до 100 тысяч долларов,за счет Резервных фондов, а все что выше- списали на убытки!
Обьясняю, в США действует закон о банкротстве, и если вы не можете платить по своим долгам- вы обьявляете себя банкротом. Далее идет определенные процедуры по которым описываются ваши активы, продаются с аукциона , а деньги расспределяются между кредиторами. Есть ограничения по персональному банкротству- ну например, у вас не могут забрать единственный дом без вашего согласия! Если у вас их несколько- то вам оставят только один! Одна машина и т.д. Я столкнулся с ситуацией здесь, когда компания с которой я работал, обьявила себя банкротом и задолжала мне по контракту 9 тысяч баксов. Получить эти деньги с них не было возможеости, тогда я пошел на то , что списал эту сумму на уменьшение моих доходов- то есть на статью прямые убытки. Это возможно!
Что же касается ситуации с Приват банком и Порошенко, то как бы он не поступил, тогда, он бы все равно в глазах люмпен быдло был бы виеоват! И ваш мессидж- тому подтверждение! Будь я на месте Порошенко, я бы не спасал банк! Я бы " умыл руки"- чтобы быдло поняло, что такое остаться без вкладов! Но у них всегда аргументация- что государство должно! Таков совковый менталитет этого развращенного населения!
Мой прогноз -
: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает».
Слон и моська
Открываем роман Пелевина «Empire V» 2007-го года издания, читаем: «Единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у *********. А кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс».
Страна кретинов.
За это Нацбанк лишил их банковской лицензии,их ПОСАДИЛИ В ТЮРЬМУ а так-же ВСЕ их имущество(а это 192 обьекта недвижимости на сегодня стоимостью несколько миллиардов долларов)- было конфискованно в счет погашения банкротства банка. Еще раз повторю:эти банкиры не хотели украсть деньги,но получили сполна и потеряли все. А вот Беня Каламойский-он прямым текстом УКРАЛ 5 млрд долларов нарушая все правила банковской деятельности и при этом спокойно гуляет на свободе в Украине. Конечно перед этим потратил несколько десятков миллионов чтобы раскрутить Зеленского и сделать его Президентом-чтобы иметь неприкосновенность в Украине. В Украине нет государства от слова ВООБЩЕ! Даже в Рашке иногда но садят крупных расхитителей. В Украине-ни одного случая. Именно поэтому 2 по богатству в СНГ и 20 в Европе Украина это одна из беднейших стран мира в пересчете на 1 жителя