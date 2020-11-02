БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1213 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
17763 26
Коломойський (944) Приватбанк (886)

"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси

"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда

По данным "ПриватБанка", в третьем квартале 2020 года он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн (за 2019 год - лишь на 3 млн грн).

Национализированный банк констатирует, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года - 210,6 млрд грн), сообщает Finbalance.

Ранее Приватбанк отмечал, что этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов".

Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займа.

Джерело:  Finbalance
Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Вообще то мошенников надо сажать, а не создавать им незначительные неудобства. Но это не о нашей стране и не при этом президенте.
показати весь коментар
02.11.2020 10:33
+7
Что, засранец? Снова Петя виноват, что государство, руководимое выбранной тобою зелёной нечистью, создаёт Бене преференции?
показати весь коментар
02.11.2020 11:55
+4
ЗЕдегенераты снова сробылы сэбэ разом.)))

Страна кретинов.
показати весь коментар
02.11.2020 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем списывать то, что нужно продавать с больим дисконтом или даже дарить международным коллекторам... пусть делают жизнь бородатого мошенника и вора некомфортной и неприятно экстремальной...
показати весь коментар
02.11.2020 10:01 Відповісти
Вообще то мошенников надо сажать, а не создавать им незначительные неудобства. Но это не о нашей стране и не при этом президенте.
показати весь коментар
02.11.2020 10:33 Відповісти
Списали, наверное, за какой-то откат. Выгодно обеим сторонам.
показати весь коментар
02.11.2020 10:55 Відповісти
3.16 лярда откатило население Украины.... кому ??? по логике это должок карабаса-
-барабаса.... ну нельзя же своих в доску посанов олигархов пускать по миру.....
показати весь коментар
02.11.2020 14:01 Відповісти
зы это были и в том числе наши с тобой бабаки........
показати весь коментар
02.11.2020 14:03 Відповісти
Тоесть уже НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ Петей Приватбанк продолжает работать на интересы Бени? Все ради етого и задумывалось, что за счет холопов хозяева Приватбанка закрыли свои дыры
показати весь коментар
02.11.2020 11:28 Відповісти
Что, засранец? Снова Петя виноват, что государство, руководимое выбранной тобою зелёной нечистью, создаёт Бене преференции?
показати весь коментар
02.11.2020 11:55 Відповісти
Знову Петя насрав в штанці бідному бубочці?
показати весь коментар
02.11.2020 19:02 Відповісти
а какая разница кто ворует. Пеця или Беня?
показати весь коментар
03.11.2020 09:38 Відповісти
А Малюська зараз чим займається ? Голяка на столі брейк-данс виконує ? Чи з зеками чефірить ?
показати весь коментар
02.11.2020 12:52 Відповісти
История с Приватбанком - самая крупная афера в Украине с 1992 года. На этом заработали только два человека - Коломойский и Порошенко. Коломойский и сейчас продолжает стричь купоны с этого банка, с молчаливого согласия нашего гаранта. А ведь так все и задумывалось изначально, господа. Кто не верит, можете проконсультироваться у грамотных людей...
показати весь коментар
02.11.2020 13:52 Відповісти
ЗЕбанько обосранный, поменяй методичку, петушок, выборы уже закончились, и если кто-то нагадит тебе под дверью, то даже в этом теперь виновата ЗЕлена шмаркля, обладающая всей властью в Украине.
показати весь коментар
02.11.2020 15:58 Відповісти
Ти ще Гонтарєву забув. Те, що її хату спалили і наїзд в Лондоні - то для маскування. Як цікаво в тебе мізки влаштовані, від тебе не сховаєшся
показати весь коментар
02.11.2020 19:05 Відповісти
Ты был долбаком и умрешь им же! Я не хочу сейчас повторяться, потому как все таки имею образование в области экономики, и конкретно- Магистратура Бух учет и аудит в банках.
Ключевым здесь является подход государства к проблеме банкротства Приват банка! В США , где я сейчас живу, вряд ли бы национализировали бы банк! И яркий тому пример- проблемы с Банком оф Америка- одного из крупнейших американских банков! Он тоже стоял на грани банкротства, но его акции были выкуплены другими собственниками, а кредитный портфель- был очищен. Просто тупо банкротили тех, кто не в состоянии оплачивать свои кредиты- либо через процедуры банкротства либо через рефинансирования долговых обязательств в других банках. Но многие клиенты банка- пострадали, через суд были отобраны его дома, недвижимость и проданы с банковского аукциона. Далее, вкладчикам были выплачены депозиты до 100 тысяч долларов,за счет Резервных фондов, а все что выше- списали на убытки!
Обьясняю, в США действует закон о банкротстве, и если вы не можете платить по своим долгам- вы обьявляете себя банкротом. Далее идет определенные процедуры по которым описываются ваши активы, продаются с аукциона , а деньги расспределяются между кредиторами. Есть ограничения по персональному банкротству- ну например, у вас не могут забрать единственный дом без вашего согласия! Если у вас их несколько- то вам оставят только один! Одна машина и т.д. Я столкнулся с ситуацией здесь, когда компания с которой я работал, обьявила себя банкротом и задолжала мне по контракту 9 тысяч баксов. Получить эти деньги с них не было возможеости, тогда я пошел на то , что списал эту сумму на уменьшение моих доходов- то есть на статью прямые убытки. Это возможно!
Что же касается ситуации с Приват банком и Порошенко, то как бы он не поступил, тогда, он бы все равно в глазах люмпен быдло был бы виеоват! И ваш мессидж- тому подтверждение! Будь я на месте Порошенко, я бы не спасал банк! Я бы " умыл руки"- чтобы быдло поняло, что такое остаться без вкладов! Но у них всегда аргументация- что государство должно! Таков совковый менталитет этого развращенного населения!
показати весь коментар
02.11.2020 19:33 Відповісти
Дело даже не в Порошенко а в том что в США работает ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. Cответ-не тратьте время на объяснение этим идиотам про дело манафорта и двух фраеров одесских ( которых в сша закрыли) Про Фирташа и последний «выем» документов FBI ровцами с Бенины прокладок я вообще молчу.... Пленки Байдена и его сынишка который с бывшим министром «Бурисмили».... Тогда обосрались все когда поняли на кого наехать хотят.. и молчали в тряпочку вместе с «югиком луциком»..... Прочитал на форуме и просто обнулит от фразы-« вначале улыбался когда сбывался пелевин- теперь уже совсем не смешно - потому что начали сбываться Чиполлино и Незнайка на Луне»
показати весь коментар
02.11.2020 21:16 Відповісти
Да хорошая фраза!
показати весь коментар
02.11.2020 21:28 Відповісти
Посмотрим что будет в США.... если заколачивать витрины начали - осел и слон уйдут бороться.... Маятник фуко.... США уже ощутил все прелести . ....«Вседозволенности» и даже если бы не наркоман который не может дыщшать - вознесли бы другого человека которого застрелили бы через день или два.... Это проблема Америки - вседозволенность - сели на голову сидят на пособиях и ни ни ни попробуй «чёрного» там как-то ущеми.... Но маятник фуко с огромной силой летит назад снося всю ту сторону «ослов» которые довели страну до ручки.... Я думаю вы сами понимаете кто « ослы» в США.
Мой прогноз -
: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
‎Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает».

Слон и моська
показати весь коментар
02.11.2020 22:16 Відповісти
«Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.» что тут ещё сказать..... просто был бы дефолт и полный трындец
показати весь коментар
02.11.2020 22:08 Відповісти
Да я это знаю, все это знают, только большинству туго доходит, как жирафу! Именно поэтому, я бы на месте Порошенко банкротил бы банк! Хотя бы ради того, чтобы бородатое чмо дальше Израиля не могло выехать! А быдло масса, почувствовала кто такой Коломойский и что такое думать! Не хотят головой, значит через анальное отверстие, простите за сравнение, а по другому никак не научишь!
показати весь коментар
02.11.2020 22:15 Відповісти
А их незачем учить - они долб%&бы.... Они такими родились - это генетика тут ничего не поделаешь))))Отрицательная селекция....Вот и имеем «поколение пепси» только в более худшем варианте-73 % зелебобиков - это интеллект сватов квартала и голобородька....

Открываем роман Пелевина «Empire V» 2007-го года издания, читаем: «Единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у *********. А кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс».
показати весь коментар
02.11.2020 22:24 Відповісти
Проблема в том что они всех и вся хотят сделать по д себя любимых! " Кто был Никем, тот станет Всем!". Ну ладно, сидели бы себе на 1/6 части суши, так нет, лезут всем скопом во все дыры. Остается одно, отстреливаться, пока хватит сил и патронов!
показати весь коментар
02.11.2020 22:29 Відповісти
Вы правы-пойди Порошенко на банкротство Привата было-бы проще. Но в Привате как в самом большом банке держали деньги в том числе для операционных расчетов чуть-ли не половина украинских предприятий и банкротство Привата просто-бы убило экономику Украины. Ведь нужны месяцы чтобы пройти процедуру банкротства и вернуть предприятиям их деньги. Поэтому Порошенко правильно сделал. Теперь нужно арестовывать Каламойского пока он в Украине по делу о мошенничестве и вешать на него эти 5 млрд и затем запрос по всем странам и особенно в Израиль и Швейцарию-об аресте его активов+подключить Интерпол чтобы нашли его деньги в Офшорах. Только пока у Каламойского лучший другЗеленский-вы сами понимаете что этого не будет
показати весь коментар
02.11.2020 23:20 Відповісти
ЗЕдегенераты снова сробылы сэбэ разом.)))

Страна кретинов.
показати весь коментар
02.11.2020 14:03 Відповісти
Списали 3 млрд, прям как руки отрубили )))
показати весь коментар
02.11.2020 14:11 Відповісти
Посмотрите новый худ фильм Банкиры. Как в США 2 черных банкира решили несколько отступить от правил банковской деятельности и начали выдавать кредиты с большим риском на больший срок чем требовали правила Нацбанка. Тоесть они не ставили цель ВЫВЕСТИ на свои подставные фирмы и УКРАСТЬ из банка эти деньги как это сделал Каламойский. Они просто вели рискованную банковскую деятельность и выдавали кредиты простым мелким предпринимателям.
За это Нацбанк лишил их банковской лицензии,их ПОСАДИЛИ В ТЮРЬМУ а так-же ВСЕ их имущество(а это 192 обьекта недвижимости на сегодня стоимостью несколько миллиардов долларов)- было конфискованно в счет погашения банкротства банка. Еще раз повторю:эти банкиры не хотели украсть деньги,но получили сполна и потеряли все. А вот Беня Каламойский-он прямым текстом УКРАЛ 5 млрд долларов нарушая все правила банковской деятельности и при этом спокойно гуляет на свободе в Украине. Конечно перед этим потратил несколько десятков миллионов чтобы раскрутить Зеленского и сделать его Президентом-чтобы иметь неприкосновенность в Украине. В Украине нет государства от слова ВООБЩЕ! Даже в Рашке иногда но садят крупных расхитителей. В Украине-ни одного случая. Именно поэтому 2 по богатству в СНГ и 20 в Европе Украина это одна из беднейших стран мира в пересчете на 1 жителя
показати весь коментар
02.11.2020 23:13 Відповісти
дело не в государстве)) потому что Украина имеет все институты государственности. Без исключения. Знаешь, что такое понятие "слабый на передок"? То есть думает головкой, а не головой. Так и здесь - по аналогии. Во власть рвутся те, кто слаб на деньги, на алчность, на жлобство)) Их -полная Рада, мэры, чинуши, силовики... Все они ... государственные люди. Но творящие произвол, беспредел во всем, защищая свою алчность вывесками с западными ценностями. Или восточными. Один хрен. В конечном счете, забугорные кукловоды либо соглашаются с мнением местных и терпят их произвол, либо сбрасывают, если их политические шаги в перспективе могут нанести вред. В России сажают.. так. Однако, менталитет русских, при некоторой идентичности с украинским, все же более опасен для государства. Поэтому там Путин делает некие понты для лохов. И в Америке давно государства нет, есть кланы и корпорации. Но есть система противовесов, которая сохраняет законность в стране. Ведь, вывоз в офшоры в Америке колоссален! Триллионы! Кто об этом вопит? Тишина. В Украине никто по настоящему не хочет жить в правовой стране. Правовая страна дельцам не интересна. А дельцами здесь являются уже все.
показати весь коментар
03.11.2020 09:57 Відповісти
 
 